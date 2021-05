Les Knicks à guichets fermés devant 15 000 spectateurs !

Alors qu’ils avaient terminé la saison devant 1 900 fans par rencontre, les Knicks vont attaquer leur série face aux Hawks avec un nombre record de spectateurs : 15 000 ! C’est le record pour le début des playoffs, toutes équipes confondues, et c’est 2 000 de plus que ce qu’avait annoncé James Dolan, le propriétaire de la franchise et du Madison Square Garden.

Mieux encore, les Knicks annoncent que les places ont trouvé preneurs en quelques heures, et Julius Randle et ses coéquipiers joueront les Games 1 et 2 devant une salle pleine. Tout du moins au maximum de la capacité autorisée par le gouvernement de l’Etat de New York, soit une jauge de 75%.

« C’est extrêmement excitant » avait réagi Randle en apprenant la nouvelle. « Cela va être très rempli, et ce sera plaisant de jouer, simplement pour l’ambiance. On est passé d’aucun public, à un petit peu de public, et désormais c’est beaucoup plus large. Je trouve que c’est le timing idéal ».

Dans son communiqué, James Dolan annonce que 90% des spectateurs qui ont acheté leurs places pour les deux premiers matches sont vaccinés. A noter que les Hawks, adversaires des Knicks, joueront à domicile devant environ 8 000 spectateurs.