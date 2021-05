Les shooteurs des Wizards étouffés par la défense extérieure des Sixers

Vaincus avec les honneurs lors du Game 1, les Wizards s’attendaient certainement à un autre scénario que celui qui s’est déroulé hier soir. Alors qu’ils avaient la possibilité de revenir à égalité dans cette série, les Wizards ont été plombés par un piteux 2/22 à 3-points (9,1% de réussite).

« Grâce » à ce triste bilan, Washington est devenue la 8e équipe de playoffs à inscrire 2 shoots extérieurs ou moins en au moins 20 tentatives. Seuls Bradley Beal (1/6) et Rui Hachimura (1/1) ont réussi à transpercer les filets de loin mais c’était bien trop suffisant pour éviter la correction infligée par les Sixers.

Interrogé par NBC Sports, Scott Brooks ne pouvait que constater les dégâts. « Ils ont contré beaucoup de nos jumpshots. Leur envergure et leur capacité à contester les tirs nous ont gênés. Certes, nous n’avons pas été bons mais nous ne sommes pas une équipe à 9% au tir. Les gars doivent hausser leur niveau de jeu, être prêts à prendre ce genre de tirs. Nous avons eu quelques bons passages offensivement mais on a rencontré des difficultés sur la ligne des lancers et à 3-points. »

Philadelphie tient son rang défensivement

Effectivement, si la maladresse extérieure des Wizards ne suffisait pas, les Sixers ont également pu compter sur un faible 63% aux lancers francs (19/30) de leurs adversaires. De quoi frustrer Bradley Beal, qui s’est montré élogieux envers la défense adverse. « C’est une grosse équipe. Ils sont très athlétiques. Ils utilisent leur taille à leur avantage. Défensivement, ils sont longs, actifs, présents sur les lignes de passe et ils dévient beaucoup de ballons. Pour être honnête, c’est une des meilleures équipes défensives. »

Philadelphie était en effet 2e au classement du « Defensive Rating » sur la saison régulière et avec des joueurs comme Matisse Thybulle (5 contres mais aussi 4 interceptions), Ben Simmons (1 contre et 2 interceptions) ou encore Danny Green (2 contres), la Cité de l’Amour Fraternel détient certains des meilleurs défenseurs extérieurs, qui fait que les Sixers sont parmi les meilleurs pour faire baisser l’adresse adverse (seulement 45,3% de réussite) et l’adresse à 3-points (36% de réussite).

Afin de relever la tête et de continuer à exister dans cette série, Washington devra absolument retrouver un semblant d’adresse. À quasiment 40% de réussite extérieure cette saison, Davis Bertans doit hausser son niveau.

Après son excellent 4/8 lors du Game 1, le Letton n’a pas trouvé la faille hier soir malgré 24 minutes de temps de jeu. « On a besoin de lui et de ses tirs. C’est pour ça que je le l’ai laissé sur le parquet. Je pensais qu’il allait en mettre un. Parfois dans les derniers instants d’une mi-temps, tu peux avoir shoot ouvert sur certaines situations. J’étais plus concentré sur son tir que sur son nombre de fautes. On a besoin de lui car nous sommes une meilleure équipe quand il rentre ses shoots » conclut Scott Brooks.