Les Sixers sans pitié avec les Wizards

Les Sixers prennent à la gorge les Wizards dès les premières séquences de ce Game 2. Le ballon circule parfaitement bien chez les locaux, et Ben Simmons fait déjà un gros chantier des deux côtés du terrain.

Critiqué pour son incapacité à marquer, l’Australien claque des dunks comme il le souhaite (12 points, 5 rebonds déjà !) et Scott Brooks est fou de rage sur le bord du terrain, en voyant ses joueurs faire n’importe quoi en défense. Philly sont en mode « bully game » et après douze minutes, les locaux sont logiquement devant (35-24).

Entré en jeu, Dwight Howard montre les muscles sur Daniel Gafford, et le vétéran gobe rebond sur rebond sur l’ancien intérieur des Bulls. Le rythme se ralentit, et Doc Rivers relance ses titulaires qui sont plein d’énergie. Tobias Harris allume de loin, et Ben Simmons est inarrêtable. En défense, il asphyxie Rui Hachimura, ce qui perturbe fortement le collectif des visiteurs. Heureusement pour Washington, Beal reprend les choses en main et se met à scorer de tous les côtés, et les Wizards retrouvent quelques couleurs après de longues minutes difficiles. Mais Joël Embiid pousse un coup de gueule et ses coéquipiers réagissent juste avant la pause, pour creuser un écart intéressant (71-57).

L’incident Westbrook

Philly retrouve le parquet avec la même envie que lors de la première période, et les locaux mettent encore plus d’intensité dans les contacts. Les Sixers ne lèvent pas le pied de l’accélérateur et mettent un coup de chaud aux visiteurs, qui ne mettent plus un pied devant l’autre.

Mais Seth Curry se blesse et doit quitter le parquet aidé par le staff médical, et Doc Rivers semble préoccupé par la situation de son « serial shooteur », et accessoirement gendre. La défense de Philly est impressionnante, et Matisse Thybulle est monstrueux en prenant Russell Westbrook tout terrain. La mécanique Philly tourne à plein régime, et tous les joueurs se mettent en évidence pour conserver cette belle avance (94-80).

Touché à la cheville, Russell Westbrook quitte le terrain, mais il pique une grosse colère après avoir reçu du pop-corn de la part d’un spectateur ! Les Sixers profitent de cette sortie pour tuer tout espoir d’un possible retour de Washington dans ce match. Tyrese Maxey et Furkan Korkmaz soignent leurs statistiques et se mettent en confiance pour la suite de la série, et l’affaire est pliée.

Les fonds de bancs se vident, et les fans présents dans la salle commencent à quitter les gradins. Joel Embiid et Ben Simmons peuvent se marrer, tandis que Dwight Howard s’amuse avec des jeunes fans en bord de parquet. Sans trop de tracas, les Sixers doublent la mise (120-95) et ils iront à Washington avec le plein de confiance.