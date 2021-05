Russell Westbrook ne digère pas la pluie de pop-corn

Russell Westbrook a vécu une nouvelle soirée compliquée. Bien contenu par Matisse Thybulle, il n’a pas pesé sur le Game 2 remporté par les Sixers, et pour ne rien arranger, il s’est blessé à la cheville droite. Contraint de rentrer aux vestiaires, il a alors reçu une pluie de pop-corn de la part d’un spectateur, et il a fallu quatre personnes pour contenir sa rage…

« Pour être tout à fait honnête, cette situation devient incontrôlable, surtout pour moi. Un tel manque de respect, cette quantité de fans qui font ce qu’ils veulent… C’est juste hors de contrôle », a déclaré Westbrook à propos de cet incident. « Il y a certaines choses qui dépassent les bornes. Dans n’importe quel autre contexte, si un gars venait dans la rue et me versait du pop-corn sur la tête, vous savez ce qui se passerait… »

Du côté des Sixers, on a évidemment condamné l’incident, et l’auteur des faits devrait sans doute être suspendu, et banni de la salle. « C’était un comportement sans classe et inacceptable, et nous ne le tolérerons pas au Wells Fargo Center. Nous sommes fiers d’avoir les fans les plus passionnés du pays mais ce type de comportement n’a pas sa place dans notre salle » a réagi une dirigeante de la franchise.

« Les conséquences pour moi sont beaucoup plus graves que pour les fans dans les tribunes parce qu’ils se sentent intouchables »

Pour Bradley Beal, c’est incident est « écoeurant », tandis que Scott Brook trouve que c’est « un grand manque de respect ». On notera que ce n’est pas la première fois que Westbrook s’embrouille avec des spectateurs, mais aussi qu’un spectateur des Sixers se fait remarquer. Il y a deux ans, Isaiah Thomas était carrément monté dans les gradins pour s’expliquer avec une personne qui l’avait insulté. A l’époque, il portait le maillot des Wizards…

Au lendemain des déclarations de Derrick Rose, qui estiment que ça fait partie du jeu, cet incident inquiète Westbrook qui a le sentiment que les spectateurs ont un sentiment d’impunité.

« Pour moi, il y a beaucoup d’incidents où les fans disent n’importe quoi, et les conséquences pour moi sont beaucoup plus graves que pour les fans dans les tribunes parce qu’ils se sentent intouchables » conclut le meneur de Washington. « Se faire jeter de la nourriture sur moi, c’est juste de la merde… Évidemment, j’ai appris à détourner le regard. Mais il arrive un moment où vous ne pouvez pas continuer à regarder de l’autre côté. Il doit y avoir des sanctions ou quelque chose à mettre en place pour que les fans ne puissent pas venir aux matchs pour faire et dire ce qu’ils veulent. Je prends vraiment cela très à cœur. Je suis fatigué de ces mêmes choses. Pour moi, je ne vois pas vraiment de changement. Ça ne fait qu’empirer ».

Pour le grand retour du public dans les tribunes, la NBA n’imaginait sans doute pas connaître un tel incident…