Isaiah Thomas suspendu deux matchs pour avoir été dans les tribunes

Avec la jurisprudence « Malice at the Palace », la NBA interdit aux joueurs d’aller en tribune pendant un match, sous peine d’être expulsé et de faire l’objet d’une amende ou d’une suspension.

C’est ce qu’a expliqué la ligue dans un communiqué annonçant la suspension pour deux matchs d’Isaiah Thomas, coupable d’avoir été discuter avec deux fans des Sixers irrespectueux, depuis interdits de salle pour un an.

La ligue prend la défense des joueurs quand les interactions avec les fans posent problèmes, mais elle ne veut pas les voir se faire justice eux-mêmes en dehors du terrain. Elle le rappelle avec cette sanction que le meneur de jeu ne comprend pas…