Derrick Rose : « J’ai joué dans des séries où on balançait des verres sur les mères des joueurs »

Auteur du panier de la gagne dans le Game 1, Trae Young a climatisé la salle de New York, et signé une performance rare pour un premier match de playoffs. Le meneur des Hawks s’est fait copieusement insulter par le public du Madison Square Garden, et il a déjà prévenu qu’il en redemandait. Car c’est une vraie source de motivation, et même une marque de respect. Mais ce à quoi il doit s’attendre aussi, c’est à une défense bien plus agressive.

« Je peux dire qu’on a joué de manière trop relâchée » estime Derrick Rose à propos de la défense sur Trae Young. « Ce soir, on va jouer normalement : intelligemment et de manière agressive. C’est un joueur intelligent. Il sait utiliser les angles. On doit faire en sorte de rester face au ballon, et de lui compliquer les choses. On ne l’a pas fait lors du dernier match. »

Pour gêner davantage Trae Young, Tom Thibodeau pourrait sacrifier Elfrid Payton, transparent depuis deux semaines, et opter pour Frank Ntilikina, qui n’a joué que 32 secondes lors du premier match : les deux dernières possessions des Hawks, à chaque fin de mi-temps.

« La NBA est devenue trop soft »

« Si vous regardez la vidéo, vous verrez qu’on n’était pas sur la balle. On l’a en quelque sorte laissé jouer et dicter le match. On doit faire en sorte qu’il se retourne, et on doit faire en sorte de jouer un peu plus dur. »

Selon Derrick Rose, l’objectif est de le priver de ses floaters et de le faire jouer dos au cercle. « Lors du dernier match, il n’a pas tourné le dos une seule fois. Alors qu’ils l’ont fait sur moi, et j’ai été obligé de me retourner plusieurs fois. Cela montre la différence de pression entre les deux équipes. Il doit sentir notre présence. »

Et qu’a-t-il pensé des déclarations de Trae Young sur le public et les insultes ? « La NBA est devenue trop soft… Le public est censé faire ça, et sa réaction est censée être comme ça » répond Derrick Rose. « Ce que je veux dire, c’est que j’ai été habitué à ça. J’ai joué dans des séries où on balançait des verres sur les mères des joueurs. Tu veux dire des conneries, vas-y ! Mais au prochain match, ce sera encore plus compliqué. »