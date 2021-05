Ça continue de bouger pour les jeunes basketteurs aux États-Unis. Après le programme « Overtime Elite », on vient d’apprendre que plusieurs lycées prestigieux, ou plutôt académies, vont s’associer pour former une ligue nationale qui pourrait commencer dès la saison 2021/2022.

Dans la « National Interscholastic Basketball Conference », on retrouvera Oak Hill, Montverde, IMG Academy, La Lumiere School, Sunrise Christian Academy et Wasatch Academy. Deux autres lycées, encore à annoncer, devraient aussi composer ce groupe de huit équipes qui s’affronteront pendant une saison régulière de 10 matches avant des phases finales.

Preuve que les équipes annoncées sont de premier plan, 24 joueurs actuellement en NBA sont passés par ces six équipes. Notamment Oak Hill qui a accueilli Kevin Durant, Carmelo Anthony et Rajon Rondo. Quant à Montverde, ce fut par exemple le lycée de Ben Simmons ou de D’Angelo Russell, ainsi que celui de Cade Cunningham, le possible premier choix de la Draft 2021.

« Pour les sportifs/étudiants qui veulent rester au lycée et garder leurs options ouvertes pour l’université et la G-League, la NIBC représente une merveilleuse plateforme qui combine un grand niveau sportif et un excellent niveau scolaire », annonce Rashid Ghazi, le patron de cette ligue à ESPN. « Ces six lycées ont des passés glorieux et ont aidé un nombre incalculable de jeunes à vivre leur rêve à l’université ou au niveau professionnel. »

L’idée serait alors de faire grandir cette ligue dans les années à venir, avec encore plus d’équipes au compteur. Et c’est une bonne nouvelle pour les scouts universitaires ou NBA car les meilleurs lycéens du pays s’affronteront à plusieurs reprises par saison, et dans un cadre officiel.