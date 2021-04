Probable numéro 1 de la Draft 2021, Cade Cunningham fait le grand saut

Sans véritable surprise, Cade Cunningham, le freshman star des Cowboys d’Oklahoma State, vient d’annoncer qu’il allait se présenter à la prochaine Draft NBA.

Auteur d’une saison de patron à 20 points de moyenne, plus 6 rebonds, 3 passes et 1 interception de moyenne, le tout à 45% de réussite aux tirs, dont 41% à 3-points, Cade Cunningham est attendu très haut, et même tout en haut à vrai dire, en numéro 1 de la Draft 2021.

Joueur décisif pendant toute la saison, il n’a certes pas pu emmener Oklahoma State au-delà du deuxième tour du tournoi final, mais il aura tout de même répondu aux attentes énormes, qui reposaient sur ses épaules.

Tout comme Marcus Smart, Kevin Durant et Michael Beasley avant lui, Cade Cunningham a non seulement été élu meilleur freshman, mais aussi meilleur joueur de sa conférence, la Big 12. Il a aussi remporté le Wayman Tisdale Award qui récompense le meilleur freshman du pays, terminant également dans le meilleur cinq de l’année !

Encore un brin perfectible sur son tir extérieur et évidemment sur son physique, encore un peu léger, Cade Cunningham reste en tout cas le prototype du joueur capable de jouer meneur comme de se décaler à l’arrière, qui peut briller dans le jeu au large de la NBA.