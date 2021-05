À l’image de la G-League, qui a lancé une « Ignite Team » afin d’offrir une alternative supplémentaire aux lycéens qui souhaitent zapper la NCAA avant de rejoindre la NBA, le programme « Overtime Elite » entend également permettre aux jeunes, de 16 à 18 ans, de se préparer afin d’accéder au plus vite au monde professionnel.

Dirigé par Kevin Ollie, le programme « Overtime Elite » proposera à ses membres une formation universitaire et, surtout, un joli salaire à six chiffres, d’au moins 100 000 dollars par an (sans compter des bonus financiers divers), qui devrait en séduire plus d’un. Le camp de base de ce programme prendra d’ailleurs place à Atlanta, où un vaste complexe de plus de 9 500 m2 verra le jour sous peu, non loin des installations de l’université de Georgia Tech.

Pour information, le programme « Overtime Elite » est censé débuter dès le mois de septembre prochain et il comprendra, pour commencer, 30 jeunes, tous originaires de la ville d’Atlanta. Porté par l’entreprise éponyme Overtime, ce projet est indirectement poussé vers le haut par le rappeur Drake et certains joueurs NBA, comme Kevin Durant, Carmelo Anthony et Trae Young, tous investisseurs dans cette société spécialisée dans le sport.

« Le programme Overtime Elite, c’est un atout bienvenu pour renforcer la riche tradition historique d’Atlanta avec le sport, élevant la ville au rang de centre culturel et de pôle mondial pour le développement du basket, à destination des personnes de différents horizons », précise d’ailleurs Trae Young dans un communiqué.

Quant à la maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, elle se réjouit elle aussi de pouvoir accueillir le programme « Overtime Elite » dans sa ville : « Nous sommes impatients d’accueillir la nouvelle génération de stars du basket au sein de notre ville », confie-t-elle ainsi.