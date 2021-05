Le prospect argentin des Wolves, Leandro Bolmaro, élu joueur le plus spectaculaire en Espagne

Drafté l’an passé par les Knicks mais récupéré par les Wolves, Leandro Bolmaro est resté de l’autre côté de l’Atlantique cette saison. Rotation régulière du Barça à l’effectif blindé, avec 64 apparitions cette saison entre l’Euroleague et la Liga, le jeune ailier argentin a confirmé sa progression avec 6 points et 2 passes de moyenne, suffisant pour convaincre Gersson Rosas de le faire venir la saison prochaine.

Élu joueur le plus spectaculaire de la Liga ACB, le championnat espagnol, Leandro Bolmaro est dans un temps fort en ce moment, avec 9 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception de moyenne sur ses dix derniers matchs, Euroleague et ACB cumulées.

Il a notamment fini à 18 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions dans une victoire face à Vitoria récemment, trois matchs après avoir placé son record en carrière à 26 points contre Andorre. Quand il joue 20 minutes ou plus cette saison, soit 12 apparitions, Leandro Bolmaro tourne à 11 points, 4 passes et 14 d’évaluation !

Le digne héritier de Manu Ginobili

Surtout, comme on le voit sur son Top 7 de la saison, il est de plus en plus à l’aise balle en main. Fidèle à la tradition argentine du jeu enlevé et spectaculaire, Leandro Bolmaro a le sens de la passe et un vrai flair pour trouver ses coéquipiers, en contre-attaque comme sur jeu placé, au alley-oop ou dans son dos.

Sa volte improvisée balle en main et à pleine vitesse est aussi un petit bijou, et un très bon signe quant à sa future adaptation au jeu NBA beaucoup plus basé sur les qualités de un-contre-un. Il succède à des joueurs comme Ricky Rubio (2009-10), Rudy Fernandez (2012-13), Sergio Rodriguez (2013-14) ou encore l’actuel Bull Tomas Satoransky (2015-16) et son compatriote, meneur titulaire en playoffs pour les Nuggets, Facundo Campazzo (2016-17).

Son Top 7 de la saison

Son record à 26 points