Leandro Bolmaro va rejoindre les Wolves

Ailier de 20 ans et joueur de Barcelone depuis trois saisons maintenant, Leandro Bolmaro a été drafté par les Knicks en 2020 en 23e position. Il avait ensuite été récupéré par les Wolves après un échange à trois avec le Thunder, qui a notamment permis à New York de faire venir Immanuel Quickley. Avec le bonheur que l’on sait…

Sauf qu’il n’a pas évolué en NBA cette saison, mais bien en Europe, encore en Catalogne, avec un temps de jeu toujours aussi réduit (7 minutes de moyenne en EuroLeague et le double en championnat espagnol).

La question qui se pose désormais, c’est celle de son avenir. S’inscrit-il toujours en Espagne ou vers la NBA ?

Alors qu’en avril dernier, il annonçait « ne fermer aucune porte », visiblement, d’après le président des Wolves, la suite de sa carrière est toute tracée : ce sera Minnesota et la NBA. « On a un joueur qu’on a drafté l’an passé et qui sera avec nous la saison prochaine », a simplement déclaré Gersson Rosas pour KFAN1003.

Si cela se confirme, Leandro Bolmaro rejoindra ainsi ses compatriotes Facundo Campazzo et Gabriel Deck et viendra gonfler une colonie argentine qui reprend des couleurs après les années Manu Ginobili. L’an passé, l’Argentine, vice-championne du monde en Chine, n’avait ainsi aucun représentant dans la ligue.