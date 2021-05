Dillon Brooks, le fournisseur d’énergie des Grizzlies

Il est en grande forme, et il est même l’homme du printemps côté Memphis. Dillon Brooks avait d’abord très bien terminé la saison régulière avec près de 20 points de moyenne en avril/mai, puis confirmé dans le premier « play-in » face aux Spurs (24 unités). S’il a baissé de pied face aux Warriors (14 unités), son premier match en playoffs a été remarquable.

L’ailier des Grizzlies a inscrit 31 points (13/26 au shoot) dans la victoire contre le Jazz, établissant ainsi un nouveau record de franchise pour un joueur qui disputait une première rencontre de playoffs. Ses paniers et son activité en défense ont encore une fois porté les Grizzlies.

« Il apporte énormément d’énergie », se réjouit Ja Morant. « Dès qu’on est dans le vestiaire, il est déjà remuant et bruyant. Il a amené ça sur le terrain et on a suivi. On profite de son énergie, en le voyant si actif sur le parquet. »

« Il joue avec passion. Quand on joue avec lui, on adore ça mais quand on l’affronte, on déteste ça »

Mike Conley, qui a joué avec Dillon Brooks pendant deux saisons à Memphis, ne peut que constater les progrès de son ancien coéquipier. Non content d’être une boule d’énergie, il est désormais un attaquant solide capable de bousculer une défense, même celle du Jazz.

« Il joue avec passion », souligne le meneur d’Utah, orphelin de Donovan Mitchell pour ce Game 1. « C’est le mot qui convient. Qu’on l’apprécie ou pas. Quand on joue avec lui, on adore ça mais quand on l’affronte, on déteste ça. Il a été incroyable, impossible à arrêter pendant quelques quart-temps. Il mettait tout. On va devoir s’adapter pour essayer de le ralentir. »

Après une première période à 15 points, Dillon Brooks est monté d’un cran en troisième quart-temps avec 14 unités à 7/12 au shoot. En dernier quart-temps, il fut plus discret avec seulement deux points. Mais son seul panier est celui qui a tué le Jazz dans les ultimes secondes, pour donner trois points d’avance et la victoire.

« J’essaie de pousser mes coéquipiers jusqu’aux limites », explique le MVP de cette rencontre. « À chaque entraînement, à chaque match, j’apporte cela et quand je le fais, ça devient contagieux. Mes coéquipiers en font alors un peu plus. C’est ce que je veux : faire encore un peu plus. C’est ce qui se passe en playoffs. »

Le luxe des playoffs, Trae Young l’a goûté à New York, c’est aussi de réduire au silence un public hostile et chauffé à blanc. Quelques tirs de Dillon Brooks ont coupé le sifflet aux plus de 13 000 fans du Jazz présents dans la salle. Un sentiment savoureux. « C’est la meilleure sensation », reconnaît-il. « Les fans vous insultent et ça me motive encore plus. J’adore ça. C’est mon jeu, je suis né avec ça. »