Dillon Brooks, le digne héritier du « Grit & Grind »

Actuellement huitièmes de la conférence Ouest, les Grizzlies sont bien partis pour accrocher au minimum le « play-in », et il leur faudra finir dans le Top 6 pour s’éviter un barrage, et décrocher un billet direct pour les playoffs.

Pour ce faire, les Griz pourront sans aucun doute compter sur leur ailier Dillon Brooks (2m01, 25 ans), actuellement dans la meilleure forme de sa saison (18 points, 2 rebonds, 2 passes sur le mois d’avril). Et ce, dans sa meilleure saison en carrière (16 points, 3 rebonds, 2 passes).

Détonateur offensif de son équipe par moments, comme face à Miami quand il a explosé pour 23 de ses 28 points en troisième quart-temps, Dillon Brooks veut aussi faire la différence par son intensité défensive. Mais aussi par la guerre des nerfs, un jeu auquel il adore jouer soir après soir.

« Je chambre beaucoup », reconnait-il dans le Commercial Appeal. « S’ils me donnent la satisfaction [de rentrer dans le jeu], je fais alors monter les enchères encore un peu plus. Quand je joue, je n’ai aucun ami. Je vois rouge et j’essaie de tuer tout ceux qui se dressent sur mon chemin. »

Joueur à la grande gueule et au jeu spectaculaire, Dillon Brooks commence à se faire un nom sur le circuit NBA et il le doit à son travail et rien d’autre. L’ancien gros scoreur des Ducks d’Oregon avait été sélectionné en 45e position de la Draft 2017… Aujourd’hui, seuls sept de ses camarades de cuvée ont marqué plus de points que lui !

« C’est en playoffs qu’on se fait un nom »

« Il y a un schéma à suivre pour faire de l’argent ou être dans cette ligue. Quand tu arrives en NBA, tu ne vas pas pouvoir scorer comme tu le faisais à la fac. Il y a des milliers de gars comme ça dans la ligue. Il faut jouer en défense, jouer très dur en défense même, et attendre sa chance. »

En l’occurrence, le natif de Mississauga ne fait pas dans la dentelle, surtout après avoir signé un joli contrat la saison dernière (à 35 millions de dollars sur trois ans). Quand il joue, il joue fort. Quand il dunke, il dunke fort. Quand il hurle, il hurle fort. Et quand il mange ? Il choisit des steaks en or…

« Je veux gagner beaucoup d’argent. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de scorer à haut niveau et aussi de défendre sur les meilleurs joueurs. Si tu regardes ces joueurs-là, ils sont soit au Hall of Fame, soit à 100 millions de dollars ou plus en carrière. C’est ce que j’essaye d’atteindre. »

Ambitieux et doté d’une confiance indéboulonnable en ses qualités, comme son idole Kobe Bryant dont il porte le numéro 24, Dillon Brooks préfère néanmoins se concentrer sur la saison en cours.

Dans sa quatrième année pro, il veut enfin goûter aux playoffs.

« Je veux faire les playoffs. Je pense que beaucoup de joueurs savent qui je suis maintenant, mais le grand public ne sait pas encore. C’est en playoffs qu’on se fait un nom. Je pense que c’est mon type de match. Sans ces petites fautes tatillonnes et tout ça. Simplement du basket d’adultes où on peut vraiment jouer physique. »