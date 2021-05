La stratégie de Portland ? Que Nikola Jokic marque beaucoup de points !

A 34 points et 16 rebonds, Nikola Jokic a réussi un gros match cette nuit pour l’entrée en lice de ses Nuggets en playoffs. Mais avec une seule passe décisive au total, il a tout simplement terminé avec son plus petit total en carrière dans un match de playoffs.

« On veut qu’il marque des points et qu’il n’implique pas ses coéquipiers »

A son corps défendant, ses coéquipiers ont dévissé avec seulement 1/10 aux tirs sur les situations créées par Jokic (contre 13/15 pour les passes de Lillard en l’occurrence). Mais Portland a réussi son coup d’emblée, en réussissant à isoler Jokic du reste de son équipe, en le transformant en scoreur pur.

« On veut qu’il marque des points et qu’il n’implique pas ses coéquipiers. C’était notre plan de jeu en gros », confesse Nurkic. « On se sent bien dans le rôle des outsiders. Je crois que tout le monde voit les Nuggets gagner la série, et ce n’est pas grave. »

Solide défensivement face à son ancien coéquipier dans les Rocheuses, Nurkic a bien tenu son duel, avec 16 points, 12 rebonds et 5 passes. A 14/27 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, Jokic n’a pas non plus été aussi efficace qu’à l’accoutumée. Les Blazers ont bien limité son impact offensif, en profitant pour voler le match 1 et reprendre l’avantage du terrain.

« Il est le MVP de la saison selon moi. On savait qu’il allait bien jouer. Mais on ne voulait pas qu’il marque et qu’il casse notre défense [par ses passes]. Je pense que ça a joué en notre faveur », ajoute Lillard. Favori pour le trophée de MVP, Jokic confirme les dires de Nurkic et Lillard : « Je ne pouvais pas impliquer les autres. Ils m’ont obligé à jouer seul sur chaque possession. »

« On joue notre meilleur basket quand on fait bien circuler le ballon »

Facundo Campazzo et Monte Morris ont certes tous deux fini à 5 passes par tête mais le jeu collectif des Nuggets est tout de suite moins dangereux quand sa tour de contrôle serbe n’est plus aussi incontournable au centre du dispositif. Les Blazers ont trouvé la bonne formule pour ce premier match.

« Il a fini avec une passe, et il n’en avait aucune à la mi-temps. Je pense qu’on peut défendre encore mieux sur lui individuellement, le presser un peu plus. Quand il arrive à impliquer ses coéquipiers, leur attaque est meilleure globalement », a confirmé Stotts. « [De notre côté], on a bien passé le ballon, avec 29 passes. La plupart de nos 3-points sont venus conclure un bon jeu de passes, c’était beau à voir. »

Derrière le double-double à 34 points, 13 passes de Damian Lillard, les Blazers ont eux développé un jeu de passes bien huilé, essentiel pour trouver des positions ouvertes notamment pour les remplaçants, Anfernee Simons (14 points) et Carmelo Anthony (18 points).

« On a été un peu prévisible par le passé car parfois la balle bougeait bien mais parfois, elle s’arrêtait aussi. On joue notre meilleur basket quand on fait bien circuler le ballon et qu’on se fait confiance », conclut Lillard. « Ça mène à des tirs de meilleure qualité quand on fait la passe supplémentaire. Tout le monde se sent plus impliqué. On doit continuer comme ça. On doit comprendre que c’est de là que vient notre succès. »