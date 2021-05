Steve Kerr félicite ses joueurs pour cette saison si particulière

Il s’en est fallu d’un rien. Menés pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Warriors ont failli réaliser le hold-up parfait face aux Grizzlies. Draymond Green avait le shoot de la gagne. On connaît la suite…

En conférence de presse, des journalistes se sont d’ailleurs étonnés que Steve Kerr n’ait pas profité de son dernier temps-mort pour créer un système sur jeu placé, laissant plutôt le duo Curry-Green gérer ce dernier ballon.

« On ne maitrisait pas vraiment le match mais nous avons quand même eu le dernier tir du temps réglementaire. On a décidé de ne pas utiliser le temps-mort. Nous avions nos shooteurs sur le terrain, les Grizzlies étaient sur les talons et on savait qu’on allait faire une bonne action avec Steph et Draymond. C’est pourquoi je ne voulais pas casser ce bon passage. On avait le dernier tir donc on a décidé d’y aller comme ça » s’est justifié le coach.

Malheureusement pour eux, le floater de Draymond Green n’a pas trouvé la cible et a finalement relancé des Grizzlies qui se montreront plus costauds dans la prolongation.

« En tant que coach, on essaie de gagner des matchs mais on veut aussi que nos joueurs progressent. C’est le plus important dans notre métier »

Néanmoins, au moment de tirer à chaud les conclusions de cette deuxième saison sans playoffs, Steve Kerr retient la force de caractère de son équipe lors du dernier mois de la régulière. « Je pense que cette saison a été une vraie réussite. Nous aurions aimé aller en playoffs pour essayer de faire un beau parcours. Nous étions vraiment une bonne équipe sur les 22 derniers matchs. »

Effectivement, les joueurs de la Baie ont surfé sur le mois d’avril historique de Stephen Curry pour finir la saison en trombe avec un bilan de 16 victoires pour 6 défaites, soit 73% de succès.

Et si Stephen Curry s’est chargé de porter les siens offensivement, ses coéquipiers l’ont aidé de l’autre côté du parquet en affiche la meilleure efficacité au « Defensive Rating » (103,6 points) sur le mois de mai.

« Proposer une telle série sur un quart de la saison, ce n’est pas dû au hasard. Nous étions les leaders au « Defensive Rating » durant cette période. Regardez Jordan (Poole), Juan (Toscano-Anderson), Mychal Mulder, tous ces jeunes joueurs se développent et c’est ce qui rend cette saison réussie car ça pose les bases pour l’an prochain. Je n’oublie pas Kevon (Looney), Damion Lee… Tous ces jeunes mélangés à nos vétérans qui ont produit une belle saison. En tant que coach, on essaie de gagner des matchs mais on veut aussi que nos joueurs progressent. C’est le plus important dans notre métier et c’est pourquoi tout le staff a fait un magnifique travail. »

Et si Klay Thompson revient bien de sa rupture du tendon d’Achille, Golden State se positionnera de nouveau comme un bel outsider la saison prochaine.