Paul George en bien meilleure condition sur le plan mental pour aborder les playoffs

Méconnaissable et maladroit la saison passée en playoffs, Paul George avait alors confié avoir été touché psychologiquement par le contexte qui entourait cette reprise et cette fin de saison 2019/2020. Il avait même consulté le psychologue des Clippers pour tenter de se remettre à l’endroit.

« La bulle a pris le pas sur moi », avait-il reconnu, pendant le premier tour contre les Mavericks. « J’ai sous-estimé l’aspect mental. J’étais anxieux, avec une petite dépression. J’étais mal d’être enfermé ici (dans la bulle), je n’étais pas vraiment présent et les derniers matches ont été compliqués. »

Si cet exercice 2020/2021 n’est pas comme les autres non plus, avec moins de public et des consignes sanitaires à respecter, l’ancien du Thunder ou des Pacers retrouve un semblant de normalité avant de croiser à nouveau Dallas en playoffs. Et ça fait du bien.

« Cette saison, ce fut plus simple car j’avais des sorties », explique-t-il à ESPN. « J’ai pu mener une vie normale, rentrer chez moi, voir ma famille et passer du temps avec elle. J’ai pu interagir avec les autres. Rien que ça, cela permet de retrouver un peu de normalité et c’est une énorme différence, mentalement, par rapport à la vie dans la bulle. »

Les Clippers et George ont beaucoup à se faire pardonner après les playoffs 2020. La franchise avait été éliminée en demi-finale de conférence contre les Nuggets après avoir pourtant mené 3-1 et George avait terminé avec un vilain 39 % de réussite au shoot de moyenne et un dernier match raté : 10 points à 4/16 au shoot.

« La fin de la saison passée, c’était une motivation suffisante en entamant cette nouvelle saison. J’avais besoin d’être meilleur et jusqu’à présent, cela veut dire être celui que je suis. »