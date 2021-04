Paul George ne se préoccupe plus de sa blessure, et ça lui permet de briller

Kawhi Leonard absent pour le deuxième soir de suite, les Clippers avaient besoin d’un Paul George en forme pour venir à bout de vaillants Pacers emmenés par Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis.

Et les hommes de Tyronn Lue n’ont pas tremblé pour empocher une 6e victoire consécutive et rester au contact des Suns. Un sixième succès durant lequel Paul George n’a pas fait de sentiments face à son ancienne franchise.

Faire abstraction de la blessure au pied

En effet, l’ex Pacer poursuit sa série de matchs à plus de 30 points grâce à un nouveau carton à 36 points, 7 rebonds, 8 passes et 2 interceptions avec d’excellents pourcentages. Sur ses quatre dernières prestations, le coéquipier de Nicolas Batum est même à un autre niveau puisqu’il compile 34 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne, le tout en proposant des pourcentages quasi-parfaits à 55% au tir, 60% de loin et 100% depuis la ligne des lancers !

Alors qu’il déclarait en début de mois être blessé depuis février au pied, et que la douleur n’allait pas disparaitre de sitôt, Paul George a changé de mentalité ces derniers jours.

« La blessure m’a permis en quelque sorte de me trouver une excuse. Mais j’ai mis tout ça en perspective et si je joue, alors je ne me limite pas. » De qui proposer son meilleur basket et plutôt bien gérer les pépins physiques. « J’ai l’impression que j’ai eu un déclic grâce à cette mentalité » assurait-il d’ailleurs.

S’il n’y avait rien d’alarmant jusqu’ici concernant ses performances, ses coéquipiers ont eux aussi l’impression que leur leader en l’absence de Kawhi Leonard évolue à un tout autre niveau ces derniers temps. « Il est dans un bon rythme. Il joue avec une motivation supplémentaire. Il souhaite vraiment hausser son niveau et être la meilleure version de lui même » juge ainsi Marcus Morris.

Une revanche à prendre par rapport à l’année dernière

En mission sur le début de la campagne suite à ses playoffs ratés, Paul George était revenu le couteau entre les dents, avant de connaitre une blessure en février qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de dix jours. Moins performant dans la foulée, Paul George s’est donc repris en main pour porter son équipe contre des équipes désirant elles aussi se faire une place au soleil, comme Phoenix ou encore Portland.

Hier soir, la performance du MIP 2013 a confirmé une tendance : qu’il aime jouer contre les Pacers…

Le joueur de 30 ans a en tout cas haussé son niveau de jeu et veut continuer sur ce rythme, d’autant plus que sa blessure est plutôt bien gérée. « Ça ne s’aggrave pas donc le traitement marche et j’espère qu’à un moment donné, cela disparaitra. Mais après tout, rien ne m’inquiète aujourd’hui pour aller de l’avant. »

Et passer ses fameuses demi-finales de conférence.