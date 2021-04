Paul George sans pitié avec les Pacers

Sans Kawhi Leonard, ni Patrick Beverley, les Clippers démarrent fort, avec un ballon qui circule très bien et un Ivica Zubac qui se fait de la place dans la peinture. Marcus Morris prend tous les tirs ouverts qui lui sont offerts, et les Pacers laissent déjà trop d’espaces en défense pour être convaincants pour l’instant. Caris LeVert décide de prendre le jeu à son compte, mais ses coéquipiers sont encore « assoupis » en ce début de soirée. Paul George commence à se montrer, et il donne aux siens un premier avantage (15-10).

Malcolm Brogdon réagit en marquant sur quatre possessions de suite. Domantas Sabonis lui emboite le pas, et les Pacers trouvent du rythme. Nicolas Batum effectue son entrée sur le parquet alors que le duel George-LeVert fait des étincelles. Les deux formations lâchent les chevaux en attaque, et Batum met une crêpe énorme à Doug McDermott, qui ne sait plus où se mettre. Après une entame très timide, les joueurs d’Indianapolis prennent les devants avec un shoot de loin de T.J McConnell au buzzer de ce premier quart (34-31).

Les locaux continuent de s’appuyer sur leur jeu fluide, n’hésitant pas à faire l’extra passe et le mouvement pour mettre le shooteur dans les meilleures conditions. En face, Rajon Rondo sort deux passes lumineuses pour marquer ses premières séquences sur le parquet, et en deux temps, trois mouvements, et il donne aux Californiens la main (50-43). Les Clippers sont bien dans leurs baskets, et George (21 points déjà !) continue de faire la misère à Jeremy Lamb. A ses côtés, Morris sanctionne longue distance, et montre les muscles sur Justin Holiday. Zubac et Sabonis se chicotent aussi dans la raquette, et cet « Euro duel » fait des étincelles avec de superbes mouvements poste bas. A la pause, les Pacers n’ont qu’une possession de retard (67-65).

Nico Batum, glue guy parfait !

Les hommes de Nate Bjorkgren ont de l’énergie à revendre, et Brogdon et LeVert allument de loin au retour des vestiaires. Zubac se régale poste bas et ses coéquipiers sont débout sur le banc à chaque dunk enragé du Croate, qui réalise une prestation très musclée. Les Clipps conservent une courte tête d’avance (83-82), mais ils jouent sur courant alternatif. PG13 reprend les choses en main, et Morris punit de loin. En face, LeVert se lance dans un petit clinic personnel et il étale tout son talent offensif. A ses côtés, Sabonis fait son chantier habituel et gobe rebond sur rebond. Après trois quart-temps, les Clippers ont toujours cette fameuse possession d’avance (100-97).

Rondo reprend sa place à la mène, et Batum profite des caviars de l’ancien Celtic, qui lit le jeu comme personne dans son équipe. Comme face aux Pistons, les deux vétérans font la différence, et ils collent un 8-0 en deux minutes. Terrance Mann artille de loin et à l’entrée du money time, les visiteurs ont fait le break (120-106). Nico Batum est ultra précieux en défense, et récupère quelques miettes en attaque pour dépasser à nouveau la barre des dix points.

Tous les ballons passent par George en ces dernières minutes, et l’ailier All-Star apporte des deux côtés du parquet, et fait un bien fou aux siens. Les Pacers ont plusieurs occasions de réduire l’écart, mais ils ratent beaucoup trop de tirs pour y parvenir. Le duo vétéran Rondo-Batum fait un travail énorme, et les Clippers s’imposent 126-115 pour une 6e victoire de suite.