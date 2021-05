Déjouer les pronostics, la nouvelle passion des Warriors

Si Draymond Green a déclaré qu’il n’était pas question de comparer les Warriors de 2020-21 avec l’édition « We Believe » de 2006-07, car ils ont « ce putain de Steph Curry » dans leurs rangs, Golden State arrive quoiqu’on en dise dans le costume de l’outsider face aux Lakers.

Pour le noyau dur des Dubs, c’est en tout cas une source de motivation supplémentaire pour essayer, à nouveau, de déjouer les pronostics cette saison.

« Je ne vais certainement pas lui donner la victoire parce qu’il a aimé mon niveau de jeu cette saison »

« J’espère que tout le monde a entendu ces discussions », lance ainsi Stephen Curry sur ESPN. « Même à ce stade où on va affronter les Lakers et potentiellement Phoenix ou Utah si on réussit à passer ce tournoi de « play in ». Personne ne nous voyait en arriver là. Beaucoup de gens nous avaient mis tout en bas du classement après la blessure de Klay, donc on a déjà réussi à renverser des situations mal engagées… On ferait aussi bien de continuer comme ça. »

Meilleur scoreur de la Ligue en saison régulière, à 32 points de moyenne (plus 6 passes et 5 rebonds), Curry a évidemment raison d’endosser ce type de discours un tantinet provocateur. En face, LeBron James a adopté une autre approche en brossant son adversaire dans le sens du poil, déclarant que Curry mériterait le trophée de MVP pour sa fantastique saison individuelle…

Se méfier de la défense de LeBron James

« J’apprécie le commentaire, évidemment. Il sait que quand il parle, les gens écoutent. Qu’il ait parlé de ma candidature au titre de MVP, je le respecte et j’apprécie. Je peux aussi dire combien il est fort et il peut faire la même chose, mais on sait tous qu’en tant que compétiteurs, quand il est temps de jouer, ça ne change pas notre approche sur le terrain. Je ne vais certainement pas lui donner la victoire parce qu’il a aimé mon niveau de jeu cette saison. Et vice versa. »

Evidemment pas dupes du petit manège mis en place par King James, Curry et les Warriors se préparent aussi sérieusement qu’à l’accoutumée pour un énième affrontement face à James et ses sbires.

« On a probablement affronté LeBron quarante fois sur ces six, sept dernières années. Peut-être même plus », en sourit Steve Kerr. « LeBron est toujours un joueur brillant dans toutes les facettes du jeu, et ça inclut la défense. La dernière fois qu’on a joué contre lui, il a réussi deux ou trois interceptions en début de match sur certains de nos systèmes traditionnels, donc on sait qu’on doit faire mieux dans notre exécution et être bien conscient de sa position sur le terrain pour prendre de bonnes décisions. »

« On n’est pas dans une situation où, si on perd, tout le monde dira que notre saison est un échec »

Sur leur garde, les Warriors arrivent en tout cas sur ce « play in » sur une excellente dynamique avec quinze victoires sur leur vingt derniers matchs. Pas favori, Golden State n’en reste pas moins un redoutable adversaire, d’autant plus avec le feu follet Curry qui peut faire basculer un match à lui seul. Comme à la « March Madness », c’est « win or go home »…

« Selon moi, Draymond joue à son meilleur niveau en carrière. Comme Steph. Andrew Wiggins a trouvé un bon rôle dans cette équipe et il a joué à un niveau élevé… tout ça est très bien », évalue Coach Kerr. « C’est sain pour notre franchise. Et à l’intérieur de ça, on célèbre les petites victoires, les succès parce qu’on n’est pas dans une situation où, si on perd, tout le monde dira que notre saison est un échec. Ça amène une nouvelle perspective et je pense que nos joueurs l’apprécient aussi. »

Valorisant d’abord le développement de ses joueurs durant cette saison encore plus compliquée par la grave blessure de Klay Thompson, Steve Kerr est fier de ses troupes qui ont encaissé les coups et ont toujours su rebondir, pour finalement arracher ce ticket pour le « play in ». Pourquoi pas croire à un nouveau miracle ?

« C’est une saison totalement différente pour nous, donc on peut célébrer les petites victoires de la saison régulière », conclut Kerr. « Je pense que c’est sain. Quand on a eu cinq ans de suite où c’était « le titre ou rien », c’était incroyablement stressant. C’est excitant et on voudrait que ce soit toujours le cas, mais ça s’additionne à force. Cette saison a donc été rafraichissante de nombreuses manières. C’est une saison significative pour notre franchise et c’est important. »