Les statistiques étonnantes de Draymond Green

Draymond Green est définitivement un joueur à part en NBA. Capable de terminer une rencontre en triple-double sans atteindre les 10 points, le coéquipier de Stephen Curry vient de conclure sa saison un peu dans la même veine.

En effet, le numéro 23 des Warriors vient de créer un club dans cet univers NBA où la statistique afflue de partout et où les scoreurs reçoivent la majorité des louanges. En 63 matchs de saison régulière, il a ainsi pris plus de rebonds (459) et donné plus de passes (558) que marqué de points (444). Une première dans l’histoire de la NBA pour un joueur qui a participé à minimum 30 matchs.

Véritable joueur d’équipe, Draymond Green a poussé la notion à son paroxysme. À 31 ans et pour sa 9e saison, il a enregistré sa plus basse moyenne de points (7 unités) depuis sa saison sophomore, pris ses 7 rebonds habituels qui constituent sa moyenne en carrière mais a battu son record à la passe.

À égalité avec Chris Paul à la passe

Habitué à 5 passes décisives depuis son arrivée dans la Grande Ligue, il a ainsi régalé ses coéquipiers comme lors de ce duel face aux Nuggets qu’il a terminé avec 19 offrandes. En moyenne, le triple champion NBA a donné 9 caviars par soir, ce qui fait de lui le 3e meilleur passeur de la Ligue cette saison à égalité avec Chris Paul.

Ajoutez à cela 1.7 interception et 0.8 contre par match et vous obtenez la définition même de la polyvalence.

Néanmoins, sa moyenne de points marqués a de quoi surprendre. Orphelins de Klay Thompson, on pouvait penser que les Warriors ne survivraient qu’avec un Draymond Green plus agressif au scoring pour soulager notamment Stephen Curry, surtout que la formation de Steve Kerr atteint un autre niveau quand son homme à tout faire se mue en scoreur. En effet, lorsque le meilleur défenseur de l’année 2017 marque 10 points ou plus, son équipe remporte ses matchs plus de 75% du temps (15 victoires pour 9 défaites).

Mais cette saison, il s’est surtout chargé de diriger la défense et de mettre en place le jeu offensif de son équipe, laissant Stephen Curry davantage dans un rôle d’arrière. D’où ces statistiques étonnantes.