Memphis jouera sa survie dans un FedEx Forum mieux rempli

Dos au mur après sa défaite contre les Warriors dans la bataille pour la 8e place, les Grizzlies affronteront les Spurs dans un quitte ou double. L’équipe qui s’inclinera partira de suite en vacances après une saison mouvementée, tandis que le vainqueur aura une deuxième chance face au perdant de la rencontre Lakers – Warriors.

Alors qu’ils disposent de l’avantage du terrain, les Grizzlies comptent bien en profiter un maximum puisque d’après le site officiel de Memphis, le FedEx Forum a reçu l’accord du département de la santé du Comté de Shelby pour remplir jusqu’à 40% ses tribunes.

Capable d’accueillir un peu plus de 18 000 personnes en temps normal, Memphis évoluait jusqu’ici dans une salle remplie à 20%, ce qui représentait un peu plus de 3 500 personnes. Pour le « play-in », leur antre sonnera moins creux puisque 7 000 fans pourront se rendre dans les gradins et pousser les coéquipiers de Ja Morant.

Une bonne nouvelle pour les joueurs de Taylor Jenkins pour qui ce soutien ne sera pas de trop. « Nous adorons nos fans et nous leur donnons beaucoup d’importance. Nous sommes reconnaissants envers eux et nous continuerons de nous battre pour leur offrir une victoire à chaque fois que nous entrons sur le parquet. Nous les aimons et nous nous nourrissons de leur présence. » affirmait Morant.

Afin de limiter les risques de contamination, le port du masque reste obligatoire ainsi que les mesures de distanciation sociale. De plus, le FedEx Forum n’autorise que les billets dématérialisés et les paiements sans contact pour minimiser les contacts aux différents stands.