Un nouveau rendez-vous manqué pour Memphis

C’était un must-win pour les Grizzlies, une sorte de « play-in » avant l’heure qui offrait la possibilité au vainqueur de bénéficier d’un joker en cas de défaite face aux Lakers. Malheureusement pour les fans du Tennessee, la franchise de Taylor Jenkins s’est inclinée sous les coups de boutoir d’un Stephen Curry à 46 points.

Même si Memphis perd encore un match couperet après celui notamment contre les Blazers à Orlando l’année dernière, son leader Ja Morant n’avait rien à reprocher à ses coéquipiers en conférence de presse.

Une belle réaction d’orgueil

« Je suis fier de notre match. Peu importe ce qui nous est arrivé, on a continué de se battre et j’ai l’impression que ça joue beaucoup sur la physionomie du match. Peu importe que ayons ou pas des difficultés offensives, on continue de se battre en défense et ça aide quoi qu’il arrive notre attaque. Nous avons joué contre une très bonne équipe. Très tôt dans le match, ils nous ont dominés sur les ballons qui traînent, ce qui leur a permis de creuser un bel écart. Mais on a continué de se battre et on a été capable de revenir. »

Si les Grizzlies ont fait preuve de résilience pour combler un déficit de 16 points, ils ont en quelque sorte été piégés par l’expérience des Warriors, notamment sur la dernière faute de Dillon Brooks qui se chargeait plutôt bien du cas Stephen Curry. De quoi nourrir des regrets pour l’ailier de Memphis sur ESPN. « Je n’aurai pas dû sortir pour six fautes. Je pense que le résultat aurait été différent si j’étais resté sur le terrain. »

Une agressivité qui coûte cher

Cependant l’intéressé ne le nie pas, la 6e faute était bien réelle. « Il y avait faute mais Draymond (Green) l’a bien vendue. C’est compliqué pour un gars qui joue tout le temps dur de ne pas faire faute. Ça fait partie du jeu et je dois être plus intelligent pour me maitriser et rester concentré. »

Suite à son exclusion, les Warriors vont gérer d’une main de maitre la fin de match derrière les 13 points sur les 6 dernières minutes du meilleur scoreur de la NBA.

« Son absence nous a fait du mal mais on a rien lâché » souligne Taylor Jenkins. « Je nous ai trouvé trop laxistes sur certains points, que ce soit sur les secondes chances ou sur les replis défensifs. On aurait pu mieux gérer certaines situations notamment celles où on a laissé, en plus de Curry, les autres inscrire des tirs importants. »

Ne reste plus maintenant qu’à se concentrer sur la réception de San Antonio mercredi où la défaite sera synonyme de vacances pour le perdant. « Rien n’est encore perdu » affirme Jonas Valanciunas. « Nous sommes dans une bonne position. On veut se tenir prêt, on a deux jours pour préparer la réception de San Antonio et maintenant tout va se jouer mercredi. C’est une bonne équipe. Ils jouent dur même si c’est une jeune équipe. Ça va être une rencontre compliquée pour nous mais nous sommes prêts à en découdre pendant 48 minutes. »

Le rendez-vous est pris dans la nuit de mercredi à jeudi à 01h30 du matin. Avec peut-être des retrouvailles avec les Warriors vendredi…