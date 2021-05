Le MVP de la nuit | Stephen Curry, le « Picasso de son époque »

C’est aux sons des « MVP, MVP » que Stephen Curry a terminé cette rencontre décisive face aux Grizzlies. L’enjeu était de taille puisqu’il s’agissait de terminer 8e de la conférence Ouest pour se donner deux possibilités d’aller en playoffs. Mercredi, les Warriors défieront les Lakers avec une 7e place en jeu, et la perspective d’affronter les Suns au premier tour. En cas de défaite, Golden State affrontera le vainqueur du barrage entre les Grizzlies et les Spurs pour gagner le droit de défier le Jazz au premier tour. Et ce sera éventuellement au Chase Center.

Preuve que Curry tenait à cette 8e place, il ne s’est pas ménagé malgré la défense agressive de Memphis, cumulant 46 points, 9 passes, 7 rebonds à 16 sur 36 aux tirs, dont 9 sur 22 à 3-points. Une perf’ qui permet aux Warriors donc de s’imposer 113-101, mais aussi à Curry de remporter son 2e trophée de meilleur marqueur de la saison avec 32 points de moyenne, ou plus exactement 31,98 points par match.

« Disons qu’il n’a jamais été aussi fort »

Il est le joueur le plus âgé, depuis Michael Jordan à remporter ce trophée, et il rejoint le cercle très fermé des joueurs qui ont remporté au moins deux fois le titre de meilleur marqueur, au moins deux titres de MVP et au moins deux titres de champion NBA. Les trois autres ? Jordan, Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar.

« Je ne sais pas quoi dire d’autre sur Steph » répète inlassablement Steve Kerr. « On a vécu ça pendant toute l’année… Du premier au dernier match, c’est difficile de trouver les mots pour exprimer combien il est bon. Disons qu’il n’a jamais été aussi fort. Je peux dire ça. Il est très bon depuis longtemps, et c’est difficile de dire s’il est encore meilleur aujourd’hui. Il joue comme ça depuis des années. Mais je vais rester sur cette idée : il n’a jamais été aussi fort qu’en ce moment. »

Un Curry décisif à deux minutes de la fin pour planter le 3-points qui repousse définitivement les Grizzlies, et il célèbre sa joie en imitant Baron Davis. Il soulève son maillot et harangue la foule. C’est déjà les playoffs pour lui, ou plutôt le « play-in ».

« J’ai le privilège d’être à nouveau en bonne santé »

« La première chose que j’ai dit aux gars dans le vestiaire, c’est que peu importe ce que disent les autres, j’ai apprécié ce qu’ils avaient donné pendant toute la saison » raconte Curry. « Ce n’était pas beau. Ce n’était pas du tout une ascension rectiligne. J’ai apprécié que tout le monde s’implique dans notre manière de jouer, et ça m’a permis de donner le meilleur de moi-même. »

Pour Juan Toscano-Anderson, Curry est « le Picasso de son époque », et le double MVP met en avant tout simplement sa santé. Même s’il a connu quelques pépins cette saison, le fait d’être quasiment à 100% de ses moyens change beaucoup de choses. Surtout à 33 ans.

« J’ai le privilège d’être à nouveau en bonne santé, et d’être capable de jouer tous les soirs à un niveau élevé. Si on ajoute le travail, c’est ce qui porte ses fruits, et c’est quelque chose sur lequel je compte vraiment à ce stade de ma carrière. Plus les années passent, et plus ça fait la différence selon moi ».

Prochain défi pour Curry : ce barrage face aux champions NBA. Sur une manche sèche.