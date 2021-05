Dimanche, Memphis joue déjà son « play-in »

38-33. C’est le bilan des Warriors et des Grizzlies après leurs dernières victoires et comme le hasard fait bien les choses, on aura droit à un affrontement entre ces deux formations dimanche soir pour savoir qui de Memphis ou de Golden State, se classera à la 8e place au coup d’envoi du play-in, et affrontera Portland ou LA Lakers mercredi soir.

Pour les Grizzlies, ce cas de figure ressemble un peu à ce qu’il s’est passé dans la « bulle » d’Orlando il y a mois d’un an. Certes, une défaite ne serait pas synonyme d’élimination mais la huitième place reste très importante puisqu’en cas de revers contre le 7e de la conférence, l’équipe bénéficiera d’une seconde chance à domicile pour se qualifier.

La défaite l’an dernier face à Portland dans les têtes

Défait l’année dernière par des Blazers portés par un énorme Jusuf Nurkic, Ja Morant avait pourtant tout donné dans la bataille avec 35 points mais c’était insuffisant pour se qualifier. « Nous étions dans cette position l’année dernière. » se rappelle le sophomore pour The Commercial Appeal. « J’étais déjà confiant et je le suis aujourd’hui. Nous devons simplement nous préparer de la même manière et être prêts à nous battre pour essayer de gagner ce match et participer ensuite aux playoffs. »

Du côté du Tennessee, personne n’a oublié la déconvenue d’Orlando après une saison régulière épatante durant laquelle les hommes de Taylor Jenkins avaient surpris toute la NBA. C’est le cas notamment de Brandon Clarke qui ne veut pas réitérer ce scénario. « Nous avons cette pression sur nos épaules par rapport à ce match dans la bulle. On pense qu’on aurait dû le gagner. Je pense que c’était vraiment bien pour nous d’avoir eu ce genre de match l’année dernière. Cette défaite nous a vraiment aidés cette année. »

Confirmer la bonne forme actuelle

Face à un Stephen Curry à 36,7 points de moyenne depuis le 1e avril, Taylor Jenkins espère que ses hommes joueront le même basket qu’ils proposent ces derniers temps puisque ses Grizzlies restent sur une série de cinq victoires de rang. « Evidemment c’est un match crucial qui nous attend mais nous devons récupérer demain, profiter de la victoire d’aujourd’hui et se tenir prêt pour ce match qui commencera tôt le dimanche » prévient Jenkins en conférence de presse.

« C’est le moment de l’année où on espère jouer notre meilleur basket. On est vraiment fier des efforts qu’ont faits les gars la semaine dernière et on espère qu’ils continueront sur cette voie pour ce match compliqué qui nous attend face à une bonne équipe. C’est une belle opportunité pour montrer notre progression. Je pense qu’on a énormément progressé la semaine dernière. Ça reste un match. Nous devons nous battre tous ensemble et le résultat sera ce qu’il sera. » ajoute le coach.

Qui gagnera le droit d’affronter les Lakers ou les Blazers pour la première manche des play-in à l’Ouest ? Réponse dimanche à 21h30.