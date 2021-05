Stats & Highlights | Denver prend la troisième place, Memphis jouera la sienne sur le dernier match

Alors qu’ils n’avaient aucun enjeu pour des qualifications, ces deux rencontres ont néanmoins eu de l’importance au classement.

Le premier surtout, la victoire de Denver contre Detroit, car cette dernière permet aux Nuggets de doubler les Clippers, qui ont perdu à Houston dans le même temps. Nikola Jokic et compagnie occupent désormais la 3e place de l’Ouest.

La seconde rencontre, le succès des Grizzlies dans les ultimes secondes contre Sacramento, va nous offrir une dernière soirée passionnante entre Memphis et Golden State. Les deux équipes s’affrontent dimanche et le vainqueur aura la 8e place, le vaincu, la 9e.

Detroit – Denver : 91-104

Markus Howard continue ses sorties intéressantes et Nikola Jokic n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour compiler un triple-double. Voilà comment résumer cette victoire des Nuggets à Detroit, face à une équipe des Pistons composée de seulement huit joueurs, tous très jeunes.

La première mi-temps a ressemblé à un duel de rookies. D’un côté, Deividas Sirvydis. De l’autre, Markus Howard. Les deux joueurs inscrivent 16 points et Nikola Jokic arbitre en frôlant (déjà) le triple-double. En troisième quart-temps, les deux Nuggets accélèrent et les Pistons, maladroits (6/37 à 3-pts), ne peuvent que céder. En 26 minutes seulement, Nikola Jokic affiche 20 points, 15 rebonds et 11 passes.

Pistons / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Bey 40 4/15 2/10 4/6 0 4 4 1 1 2 1 0 14 7 J. Okafor 22 5/9 0/2 3/4 4 0 4 0 2 0 1 0 13 11 K. Hayes 38 1/8 0/6 0/0 0 3 3 7 1 1 2 2 2 6 J. Jackson 33 3/13 0/7 5/6 2 8 10 7 3 1 0 3 11 21 H. Diallo 35 8/18 0/5 2/3 0 12 12 3 3 1 0 2 18 25 T. Cook 34 7/8 0/0 3/4 3 2 5 1 2 0 3 1 17 19 S. Lee 19 0/1 0/0 0/0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 3 D. Sirvydis 19 6/11 4/7 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 16 11 Total 34/83 6/37 17/23 9 32 41 21 13 6 9 8 91 Nuggets / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval V. Cancar 32 5/9 0/1 1/1 2 2 4 0 0 2 1 0 11 12 M. Porter Jr. 23 3/11 1/7 2/2 1 5 6 3 1 1 1 0 9 10 N. Jokic 26 7/11 0/0 6/7 3 12 15 11 2 0 1 0 20 40 M. Howard 34 9/14 2/6 0/0 0 3 3 2 1 0 4 1 20 17 A. Rivers 23 3/7 2/5 0/0 1 1 2 3 2 0 2 0 8 7 J. Green 22 3/8 1/5 0/2 1 4 5 3 4 0 0 1 7 9 Z. Nnaji 21 3/7 2/4 0/0 0 2 2 2 0 2 0 0 8 10 J. McGee 16 3/5 0/1 0/0 0 5 5 1 5 0 0 1 6 11 B. Bol 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 M. Morris 18 6/10 1/1 2/2 0 0 0 3 0 1 1 0 15 14 S. Harrison 21 0/4 0/2 0/0 1 5 6 1 2 0 1 0 0 2 Total 42/86 9/32 11/14 9 40 49 29 17 6 11 3 104

Memphis – Sacramento : 107-106

Les Grizzlies avaient décidé de faire tourner, avec huit joueurs absents dont les cinq titulaires de la rencontre de jeudi soir entre les deux formations. C’est donc Justise Winslow qui en a le plus profité pour réaliser ses records de saison (25 points et 13 rebonds).

Mais en ratant deux lancers-francs à cinq secondes de la fin, il a bien failli précipiter Memphis vers la défaite. Sauf que les Kings ont été maladroits tout le match (10/42 de loin) et la dernière tentative de Terence Davis n’a pas trouvé la cible.