Warriors – Pelicans : Jordan Poole et Mychal Mulder en mode « Splash Brothers »

Sans Stephen Curry, Draymond Green, et Andrew Wiggins, laissés au repos avant le match décisif pour la 8e place dimanche contre Memphis, c’est Mychal Mulder et Jordan Poole qui commencent fort en marquant 20 des 31 premiers points de Golden State. Côté Pelicans, Eric Bledsoe est le seul titulaire disponible. Tous les ballons passent par lui et l’ancien Buck fait briller Willy Hernangomez près du cercle pour les visiteurs (31-27). Le 8 sur 13 à 3-points de Golden State, dont 4 sur 5 pour Mulder, leur permet toutefois de faire un premier écart (41-32).

Sans surprise, l’adresse insolente des hommes de Steve Kerr finit par baisser mais l’écart se maintient autour des dix points. Malgré un bon passage de Jaxon Hayes et de Nickeil Alexander-Walker, la paire Poole – Mulder continue de se balader dans la défense poreuse des Pelicans. Dans leur sillage, les Warriors terminent la mi-temps sur un 24-13 pour rentrer aux vestiaires avec 18 points d’avance (75-57).

Les Pelicans proches du hold-up

Alors que Naji Marshall se montre à son avantage pour débuter le troisième quart-temps, les Warriors doivent composer sans Jordan Poole qui se tord la cheville. Bonne nouvelle, il revient sur le terrain quelques minutes plus tard et l’arrière marque son retour de deux 3-points consécutifs qui gardent Golden State à +16 (91-75). Nickeil Alexander-Walker réveille alors son équipe et lance un 15-5 qui ramène La Nouvelle-Orléans à deux possessions (96-90).

Après Marshall, c’est au tour de Kira Lewis Jr. de bondir des starting blocks pour commencer le dernier quart-temps. Il marque sept points mais le trio Mychal Mulder – Eric Paschall – Juan Toscano-Anderson lui répond pour redonner onze points d’avance aux Warriors (117-106). Les Pelicans n’abdiquent pourtant pas. Dans le sillage de Wenyen Gabriel, de Naji Marshall, et de Nickeil Alexander-Walker, ils passent un 14-2 à Golden State pour prendre l’avantage (120-119). Les deux équipes restent alors muettes pendant plus de deux minutes et ce sont finalement Eric Paschall et Jordan Poole qui donnent la victoire aux Warriors.