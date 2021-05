Les vedettes des Clippers au repos, Kelly Olynyk et les Rockets se régalent

L’unique enjeu qui plane en amont de cette rencontre est la troisième place à l’Ouest que Clippers et Nuggets se disputent, en partageant désormais le même bilan. Mais Tyronn Lue et son équipe n’en font peut-être pas une priorité. Car au lendemain de leur large victoire sur le parquet des Hornets, les Clippers se présentent à Houston sans trois titulaires : Paul George, Kawhi Leonard et Patrick Beverley.

Les autres titulaires, Marcus Morris et Ivica Zubac, ont également été reposés avec un temps de jeu limité. Le second a simplement eu le temps de planter son premier panier à 3-points en carrière. Tyronn Lue enregistrait en revanche le retour attendu de Serge Ibaka. Un retour hyper productif pour l’ancien Raptor.

À l’instar de son compère de peinture, DeMarcus Cousins, qui a lui aussi fait du mal à la défense intérieure adverse. Pour les alimenter, sur le « pick-and-roll » ou avec des passes lobées vers le poste, Rajon Rondo a fait le métier. À l’extérieur, il a pu trouver le meilleur marqueur du match, et celui qui a le plus shooté, Luke Kennard.

Kelly Olynyk à la distribution

Mais les Clippers ont d’abord souffert en défense, à l’instar de ce second quart-temps terminé avec 43 points encaissés. Ils ont eu beaucoup de mal à contenir la plaque tournante du jeu des Rockets, Kelly Olynyk. En plus de ses finitions, le pivot a multiplié les passes à terre, depuis le poste bas, lorsque ses coéquipiers coupaient au cercle.

Monté sur ressort, Kenyon Martin Jr. a profité de l’occasion pour multiplier les dunks. Khyri Thomas a également fait parler ses qualités de finisseur, tandis que Jae’Sean Tate, Anthony Lamb ou le très en confiance Armoni Brooks ont tous alimenté la marque depuis la ligne à 3-points. Houston virait ainsi en tête à la pause (73-69).

Puis accélérait le tempo à la fin du troisième quart-temps pour s’offrir jusqu’à 17 points d’avance (103-86) grâce à l’activité du duo de vétérans Kelly Olynyk – DJ Augustin. Malgré une dernière période plus sérieuse en défense, les Californiens ne parviendront pas à recoller.

Les Rockets (17v-54d) mettent ainsi fin à leur série de sept défaites de rang avant de finir à Atlanta, ce dimanche. Les Clippers (47v-24d) en terminent le même jour sur le parquet du Thunder. Avec cette défaite, la troupe de Tyronn Lue ne peut plus finir à la 2e place de l’Ouest, et évitera forcément les Lakers au premier tour des playoffs dans tous les scénarios restants, en finissant à la 3e ou la 4e place…