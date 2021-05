Utah se relance à Oklahoma City

Mike Conley de retour, le Jazz doit absolument gagner pour conserver sa 1ère place de la conférence Ouest. Pour répondre à un Royce O’Neale laissé libre en attaque, Theo Maledon porte l’attaque de son équipe sur ses jeunes épaules (7 points déjà), et Svi Mykhailiuk artille de loin. Jordan Clarkson met le feu aux poudres dès son entrée sur le parquet, et l’ancien Laker apporte cette touche de folie dans le jeu finalement très académique du Jazz. Les locaux tentent de bousculer les leaders de leur conférence, mais la défense des hommes de Salt Lake City est sérieuse. Après douze minutes, les visiteurs sont logiquement devant (30-20).

Le jeu est haché, et le revenant Conley passe son temps sur la ligne des lancers-francs. Clarkson distribue le jeu à la perfection, et donne deux superbes caviars à Rudy Gobert, qui conclut sur deux dunks.

Mais Svi Mykhailiuk est dans un grand soir (15 points déjà) et il perturbe la dynamique du Jazz. Quin Snyder demande un arrêt de jeu immédiat pour souffler dans les bronches de ses joueurs, qui restent sur deux revers de suite. Derrick Favors donne un petit cours particulier aux jeunes intérieurs adverses, et Utah reprend les choses en main, sans s’affoler. L’écart se creuse peu à peu, et le Jazz est à l’aise à la pause (61-47).

Le Jazz a son destin en main

Au retour des vestiaires, Rudy Gobert dégoute Aleksiy Pokusevski en le contrant à deux reprises et le Français noircit sa feuille de stats (16 rebonds déjà !) en verrouillant la raquette à double tour. À ses côtés, Bojan Bogdanovic continue son festival offensif, et il reçoit le soutien de Georges Niang efficace dans son rôle en sortie de banc.

Son duel avec Gabriel Deck est intense, l’ancien du Real Madrid montrant toute son application en défense. L’écart se creuse de plus en plus, et le Thunder est largué au moment d’attaquer le dernier quart-temps (92-66).

Le Jazz vide son banc afin de dégourdir les jambes des seconds couteaux, et Trent Forrest peut se montrer. En face, Jaylen Hoard a le temps de prendre quelques rebonds et de marquer quelques points sur les miettes laissées par ses coéquipiers. La victoire du Jazz est scellée depuis longtemps : 109-93. Avec un succès face aux Kings dimanche, ou une défaite des Suns samedi ou dimanche, Utah sera assuré d’être tête de série n°1 en playoffs.