Victorieux des Cavaliers, les Wizards valident leur place pour le « play-in »

Dans le premier quart-temps, les deux équipes font d’abord jeu égal, sans recourir au tir extérieur. Wizards et Cavaliers ne cessent ainsi d’attaquer le cercle, avec Rui Hachimura, Jarrett Allen ou encore Alex Len qui se distinguent (16-15). Agressif à 3-points et près du panier, Isaac Okoro permet ensuite à Cleveland de faire un break, malgré le bel apport d’Ish Smith pour Washington. Mais pour conclure ces douze premières minutes, ce sont Russell Westbrook et Collin Sexton qui haussent le ton en attaque, se livrant un joli duel, à coup de 3-points, lancers-francs et pénétrations (33-31).

Dans le deuxième quart-temps, si Russell Westbrook continue d’agresser ses défenseurs, ce sont surtout les « role players » des Wizards —Dan Gafford en tête— qui passent la seconde et donnent l’avantage à leur équipe. Dans le dur offensivement, les Cavaliers finissent toutefois par recoller, à la sortie de Collin Sexton, en martelant toujours la peinture adverse (47-47). En contrôle, grâce à une meilleure adresse à 3-points, Cleveland voit pourtant Washington repasser devant juste avant la mi-temps, en raison de l’activité débordante de Russell Westbrook, au scoring et à la passe (58-56).

Le collectif de Washington au diapason de Russell Westbrook

Au retour des vestiaires, dans le sillage de l’inévitable Russell Westbrook, bien épaulé par Rui Hachimura et Davis Bertans, les Wizards prennent très vite une dizaine de points d’avance. Sur un fil, et réveillés par l’énorme contre de Jarrett Allen, les Cavaliers s’en remettent alors à trois shoots improbables de Cedi Osman pour ne pas sombrer véritablement (74-69). Toujours boosté par l’activité de ses remplaçants, comme Anthony Gill, Washington refait ensuite le break sur Cleveland, afin de conclure ce quart-temps sur un 11-1 et mener ainsi confortablement (91-76).

Dans le dernier acte, un 12-2 instigué par le duo Collin Sexton – Jarrett Allen ramène d’entrée les Cavaliers à -10. Rappelé à la rescousse, Robin Lopez relance alors les Wizards, avec ses fameux bras-roulés indéfendables (105-90). Mais Cleveland n’abandonne pas pour autant et revient encore à -10. Heureusement pour Washington, Russell Westbrook veille au grain, prend les choses en main au scoring, obtient ses énièmes rebonds et passes, achevant finalement les Cavs, qui se consolent avec deux superbes dunks dans les dernières minutes (120-105).

Auteur de son 183e triple-double en carrière, Russell Westbrook (21 points, 12 rebonds, 17 passes) a tiré tout son collectif vers le haut, six autres joueurs des Wizards terminant avec au moins 10 unités au compteur. En face, Collin Sexton (26 points) et Jarrett Allen (18 points, 14 rebonds) n’ont pas démérité pour les Cavaliers, mais le soutien n’était pas le même derrière eux.