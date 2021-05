Avec un Luka Doncic en triple-double, Dallas décroche son ticket pour les playoffs

Les Mavericks sont maîtres de leur destin, et une victoire leur suffit pour être assurés de terminer 5e ou 6e de leur conférence, et ainsi d’éviter le « play-in ». En face, les Raptors se déplacent avec leur équipe D, et les Mavericks en profitent de suite pour prendre un écart avec Dorian Finney-Smith qui arrive en trailer pour le dunk, puis qui shoote en première intention à 3-points.

Toronto joue de manière libérée, et Freddie Gillespie fait apprécier son « floater » devant les grands de Dallas. C’est Luka Doncic, par sa vista, pour trouver Jalen Brunson dans le corner ou par son agressivité, le genou en avant sur Aron Baynes, qui permet à Dallas d’être en tête après douze minutes (31-26).

Dallas se laisse endormir par l’enthousiasme des seconds couteaux des Raptors, et c’est encore Finney-Smith, à 3-points, qui redonne un peu d’air (42-36). Les Mavericks ont clairement haussé le ton dans la vitesse et le rythme, et Jalen Brunson est à l’origine et à la conclusion d’un 9-0 pour creuser l’écart (53-41).

Le meneur remplaçant des Mavericks est déchaîné, et personne à Toronto n’est en mesure de l’arrêter (61-44). Dallas maîtrise son sujet, et Porzingis renvoie tout le monde au vestiaire sur un « step-back » à 3-points (66-52).

Malachi Flynn fait trembler les Mavericks

Les Mavericks ont trouvé la bonne formule, et Luka Doncic se contente de faire tourner la boutique. À ses côtés, Porzingis et Tim Hardaway Jr s’occupent de la marque, comme sur ce 3-points du shooteur maison trouvé dans le corner (82-64). Après un bon passage de Jalen Harris, Toronto revient à -10, mais comme en deuxième quart-temps, Brunson se charge de relancer la machine avec un 6-0 (92-76). Sauf que Dallas se relâche clairement, et Toronto passe un 12-2 à cheval sur la fin du 3e quart-temps et le début du 4e (94-88).

Les Raptors ont repris confiance, et Malachi Flynn se lance dans un grand numéro pour ramener les siens à trois unités (105-102). Il reste trois minutes à jouer.

Bien servi par Luka Doncic, Dorian Finney-Smith lui répond à 3-points, puis Luka Doncic s’en va signer l’un des dunks de la soirée. C’est rare de voir le Slovène aussi déterminé sur un dunk…

Mais ça ne suffit pas car Malachi Flynn continue son show, et Toronto revient à -2 à deux reprises dans les vingt dernières secondes. Finalement, c’est Josh Richardson qui valide la victoire de Dallas avec un 4 sur 4 aux lancers dans les dernières secondes. Un succès (114-110), synonyme de playoffs pour Dallas.