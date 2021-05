Programme du soir | Une dernière soirée de saison régulière en forme de feu d’artifice

Dès 19h00, New York reçoit Boston pour valider sa 4e place. Et ça devrait être une formalité car les Celtics ont mis tout le monde (Jayson Tatum, Kemba Walker, Evan Fournier, Marcus Smart…) au repos.

À 19h00 également, les Wizards vont tenter d’arracher la 8e place de l’Est à Charlotte alors qu’à 20h00, Phoenix doit s’imposer face aux Spurs pour espérer encore finir à la 1ère place de l’Ouest. Le choc entre Golden State et Memphis, qui déterminera la 8e place de la conférence, se jouera à partir de 21h30, sur beIN Sports 3.

C’est à l’Ouest que les enjeux seront les plus élevés, et on attend donc de voir ce que feront les Nuggets, les Clippers, les Blazers ou encore les Lakers, et à quelles places ils seront demain matin…