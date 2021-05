Playoffs : tous les scénarios encore possibles à l’Ouest

Alors que toutes les équipes sont sur le pont ce soir, pour la dernière journée de saison régulière, il n’y a que la 10e place à l’Ouest qui est actuellement fixée, puisqu’elle est promise aux Spurs.

Pour le reste, tout est ouvert puisque Phoenix peut encore prendre la première place à Utah, en cas de succès à San Antonio, justement, et de revers du Jazz à Sacramento. Rudy Gobert et ses camarades ont donc leur destin en main mais c’est surtout pour les autres places, de la 3e à la 7e, que les risques de calculs sont élevés.

Pas de duel Clippers – Lakers au premier tour

Actuellement 3e à l’Ouest, avec le « tiebreaker » sur les Clippers, les Nuggets n’auraient-ils pas « intérêt » à descendre à la 4e place, afin de croiser Dallas, 5e probable, au premier tour, et éviter un possible duel avec les Lakers ? Sauf que si la troupe de Tyronn Lue fait tourner un maximum et « lâche » le match à Oklahoma City, elle est de son côté assurée de finir à la 4e place. Un vrai jeu du « Qui perd gagne » à venir entre Denver et Los Angeles ?

Les Lakers assurent eux qu’ils ne calculeront pas. C’est que LeBron James et Dennis Schröder viennent de revenir, et qu’il serait peut-être bon de retrouver quelques automatismes avant les matchs couperets.

Ce qui est sûr, c’est qu’en finissant 6e ou 7e, et donc en devant passer par un « play-in » dangereux face à Golden State ou Memphis, la troupe de LeBron James ne pourra de toute façon pas affronter les Clippers dans la foulée au premier tour des playoffs. Ce sera soit Utah, Phoenix ou Denver.

Le calendrier du « play-in »

Une fois les positions fixées, ce sera l’heure du « play-in ». Pour rappel, le 7e affrontera le 8e avec l’avantage du terrain, le 9e faisant de même avec le 10e. Le vainqueur du match 7e – 8e (qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi) obtiendra la 7e place de façon définitive, et croisera donc avec la 2e meilleure équipe de l’Ouest.

Le vainqueur du match entre le 9e et San Antonio (qui aura aussi lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, à 02h00) défiera ensuite le perdant du match 7e – 8e, pour le dernier strapontin. Ce match aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi, sur le parquet du perdant du match 7e – 8e.

Voici le schéma du système avec les places actuelles dans chaque conférence.