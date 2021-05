Playoffs : avec le retour de LeBron James, les Lakers assurent qu’ils n’ont pas besoin de calculer

Avec le « play-in », tout le monde a sorti les calculettes et les tableaux Excel, les possibilités pour le premier tour des playoffs étant encore très nombreuses avant l’ultime journée de saison régulière.

Les Lakers peuvent par exemple encore finir 6e ou 7e, en fonction d’une victoire à New Orleans et du résultat de Portland – Denver. Si les Nuggets l’emportent et qu’ils battent les Pelicans, les troupes de Frank Vogel éviteront ainsi le « play-in »… mais croiseront Denver au premier tour des playoffs.

Certains fans préfèreraient donc rester à la 7e place, quitte à jouer un « play-in » dangereux face aux Warriors ou aux Grizzlies, afin de croiser le Jazz ou les Suns.

« Laissons le sort en décider » a de son côté répondu LeBron James, enfin de retour face aux Pacers. « C’est aussi simple que ça. Nous sommes simplement prêts à y aller. »

Faire confiance aux « Dieux du basket »

Le « King » a ainsi fait un retour plutôt convaincant (24 points, 8 passes, 7 rebonds) malgré une victoire compliquée face à des Pacers qui reprenaient des forces en vue du « play-in », et Frank Vogel rappelle que son retour change forcément beaucoup de choses pour Los Angeles, qui se sent prêt, avec lui, à défier n’importe qui.

« Il est LeBron James donc il change complètement notre équipe. Nous avons dû faire sans lui très longtemps, et les autres gars ont été performants. Mais l’avoir de retour, ça fait juste la différence. Son intelligence de jeu, sa façon de créer des situations de toutes les manières possibles, ça nous a aidé à tuer le match. »

Le coach explique qu’il ne veut pas non plus calculer. Avec également le retour de Dennis Schröder, il dispose de son effectif au complet et assure qu’il ne laissera pas ses stars au repos afin de rester à la 7e place.

« Mon opinion c’est qu’il faut gagner autant de matchs qu’on le peut, et laisser le sort décider de notre place, sans avoir peur d’aucun duel. Je fais confiance aux Dieux du basket », conclut-il. « Nous serons prêts pour tout ».