Stats & Highlights | Chicago va à la chasse, Atlanta garde sa place

Les chances d’accrocher le « play-in » sont très, très minces pour les Bulls, mais cette victoire contre Toronto permet au moins d’y croire encore. Même si Chicago doit toujours gagner ses deux matches restants et espérer deux revers des Wizards dans le même temps…

Pour les Hawks, les playoffs sont acquis et il s’agit désormais de garder la 4e place pour avoir l’avantage du terrain au premier tour. C’est réussi avec ce succès tranquille face au Magic.

Atlanta – Orlando : 116-93

Le trio Bogdan Bogdanovic – Trae Young – Clint Capela (59 points à eux trois) n’a eu aucune difficulté pour dominer le Magic, qui est en roue libre depuis quelques semaines.

L’écart a facilement dépassé les 25 points après la pause et jamais Orlando ne passera sous la barre des 17 unités de retard en seconde mi-temps. C’est la dixième victoire de suite à domicile pour les Hawks.

Hawks / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 21 4/9 4/6 0/0 0 6 6 0 4 0 1 1 12 13 S. Hill 20 0/1 0/1 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 4 C. Capela 26 5/11 0/0 4/6 6 8 14 0 2 2 1 0 14 21 T. Young 26 7/14 0/5 4/4 0 0 0 7 2 0 1 0 18 17 B. Bogdanovic 26 9/12 4/7 5/5 0 3 3 5 1 2 1 0 27 33 D. Gallinari 24 3/10 1/4 3/3 0 4 4 1 2 0 0 1 10 9 N. Knight 5 0/3 0/1 1/2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 -1 B. Fernando 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 O. Okongwu 16 1/3 0/0 1/2 3 3 6 0 2 0 2 0 3 4 D. Hunter 15 1/7 0/3 2/2 0 3 3 1 0 1 0 1 4 4 B. Goodwin 7 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 L. Williams 18 2/7 2/3 0/0 0 4 4 0 0 0 1 0 6 4 S. Mays 4 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 K. Huerter 27 6/12 2/5 0/0 2 4 6 2 1 1 0 0 14 17 Total 41/94 14/36 20/24 12 37 49 19 16 9 7 3 116 Magic / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Wagner 21 2/5 0/2 0/0 2 2 4 2 2 0 1 1 4 7 W. Carter Jr. 27 4/11 0/2 4/6 6 5 11 0 3 0 1 1 12 14 C. Anthony 23 5/12 1/3 1/2 1 6 7 6 1 1 1 0 12 17 G. Harris 20 3/9 1/6 0/0 1 0 1 2 2 0 2 0 7 2 D. Bacon 20 2/9 0/1 1/1 0 1 1 1 2 1 2 0 5 -1 D. Hall 21 4/4 0/0 3/4 2 3 5 1 3 0 2 1 11 15 I. Brazdeikis 27 5/15 2/8 0/0 2 2 4 3 1 0 2 1 12 8 C. Randle 25 3/8 3/6 0/0 0 4 4 0 1 1 1 1 9 9 R.J. Hampton 32 6/14 3/4 0/0 1 7 8 5 1 0 2 1 15 19 S. Thornwell 25 2/7 1/4 1/2 1 5 6 4 0 0 0 0 6 10 Total 36/94 11/36 10/15 16 35 51 24 16 3 14 6 93

Chicago – Toronto : 114-102

Le « play-in » reste un scénario improbable, mais les Bulls continuent de se donner de l’espoir avec cette victoire contre Toronto. Après un premier acte contrôlé, Chicago avait pris 24 points d’avance en troisième quart-temps.

Les Raptors n’ont plus rien à jouer donc, et sans leurs meilleurs joueurs, ils n’offrent pas une grosse résistance. Néanmoins, les 35 points et 10 rebonds de Stanley Johnson poussent Zach LaVine et Lauri Markkanen (44 points à eux deux) à réagir pour finalement l’emporter et pouvoir encore croire au miracle.