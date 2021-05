Au finish, les Grizzlies envoient les Kings en vacances

La dernière rencontre de la saison régulière, entre Memphis et Golden State, avec la 8e place de la conférence Ouest pour enjeu se précise. Les Grizzlies ont ainsi enregistré leur quatrième succès de suite après être venu à bout des Kings de Justin James (31 points) suite à une grosse bataille dans le dernier acte.

Plutôt appliqués et en contrôle face à une équipe de Sacramento tout de même privée de De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Marvin Bagley III, Tyrese Haliburton et Richaun Holmes, sorti sur blessure en deuxième quart-temps, les joueurs de Memphis ont en effet encaissé un 16-2 qui a changé la donne en début de quatrième quart-temps, l’œuvre du duo James-Davis avec l’aide de Chimezie Metu pour scorer à 3-points et porter la marque à 91-99.

Les Grizzlies assurent l’essentiel

Pour sauver les meubles, les Grizzlies ont pu compter sur Dillon Brooks, l’homme du match avec ses 30 points et précieux au moment de relancer la machine (98-102). Ja Morant a ensuite fini au cercle main gauche, Kyle Anderson (14 points, 9 passes décisives) a aligné cinq points de suite à son tour et le 2+1 de Jonas Valanciunas (24 points, 13 rebonds) a permis aux hommes de Taylor Jenkins de reprendre les devants au score (112-110).

Dans la dernière minute, la défense de Memphis a tenu bon et le tandem Brooks-Bane a pu finir le boulot (116-110) pour éliminer définitivement les Kings de la course au « play-in ». La revanche, sans enjeu désormais pour Sacramento, est pour ce soir avant le dernier match qui opposera donc Memphis à Golden State dimanche.