Après une fin de match de dingue, Devin Booker terrasse les Blazers

Avec Dario Saric titulaire à la place d’un DeAndre Ayton ménagé, Phoenix parvient à limiter Jusuf Nurkic mais l’accès au cercle est grand ouvert et la paire Damian Lillard – C.J. McCollum en profite pour se mettre en rythme. Face au duo des Blazers, c’est Devin Booker et Mikal Bridges qui gardent les Suns à hauteur de leurs adversaires et après douze minutes, les deux équipes restent dos à dos (26-26).

Le chassé-croisé continue en deuxième quart-temps mais l’adresse des deux équipes chute. Seuls CJ McCollum, côté Portland, avec un joli 4/6 à 3-points et le duo Chris Paul – Cameron Payne, côté Phoenix, auteur de 15 points, parviennent à tirer leur épingle du jeu. Il faut finalement le premier tir primé de la soirée de Carmelo Anthony pour donner aux Blazers le plus petit des avantages à la pause (53-52).

Torrey Craig en facteur X

Les deux équipes retrouvent de l’adresse en début de deuxième mi-temps mais personne n’arrive à faire le break. Deux paniers de suite de CJ McCollum gardent Portland devant d’une courte tête mais les ballons perdus des Blazers, en particulier de Nurkic, et une défaillance au rebond permettent aux Suns de faire le premier écart de la partie.

Avec un Damian Lillard, un peu plus en retrait, ce sont Norman Powell et Robert Covington qui limitent la casse mais dans le sillage d’un Chris Paul agressif et de dix points de suite de Torrey Craig pour finir le quart temps, Phoenix prend dix longueurs d’avance (85-75).

Damian Lillard toujours à l’heure

Damian Lillard débute alors la période en trombe. Il marque 13 des 15 premiers points de son équipe mais Cameron Payne et Devin Booker lui répondent systématiquement, avec quatre tirs primés, qui gardent les Suns à +9 (101-92). Malgré le retour de Chris Paul, les Blazers et Lillard insistent. Le meneur de Portland attaque sans cesse et lance un 10-2 en deux minutes qui permet à son équipe de recoller au score (107-107).

Devin Booker et Chris Paul stoppent l’hémorragie en faisant preuve de patience pour trouver leurs tirs mais Damian Lillard garde les Blazers dans le coup (113-113). Avec moins de 90 secondes à jouer, Norman Powell provoque un ballon perdu de Devin Booker pour permettre à Robert Covington de conclure cette séquence par deux lancers-francs.

Sur l’action suivante, Dario Saric tremble et rate un de ses deux lancers-francs et Damian Lillard en profite pour passer la barre des 40 points et donner trois points d’avance à son équipe (117-114).

Devin Booker qui rit, les Blazers qui pleurent

Les 30 dernières secondes nous offrent alors un scénario dingue. Deux lancers francs de Mikal Bridges gardent la pression sur Portland. Dans la foulée, Damian Lillard rate l’estocade mais Devin Booker, bien défendu par Carmelo Anthony juste après le rebond, fait une reprise de dribble litigieuse ! Avec plus que cinq secondes à jouer, c’est de nouveau Robert Covington qui se retrouve sur la ligne des lancers-francs mais il rate ses deux tentatives, offrant la balle de match aux Suns.

Monty Williams met alors la balle dans les mains de Devin Booker qui tente un tir forcé mais Norman Powell lui touche le coude. L’arrière se fait alors justice et gagne le match sur la ligne de réparation ! Les Blazes devront attendre pour valider leur billet direct en playoffs.