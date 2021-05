Pourtant battus à New York, les Spurs valident leur place au « play-in »

Fin du suspense à l’Ouest puisque la défaite des Kings à Memphis permet aux Spurs de sécuriser leur place au « play-in ». Les coéquipiers de DeMar DeRozan sont assurés de finir 10e, et ils affronteront les Grizzlies ou les Warriors au premier tour des barrages. Ils auront besoin de deux victoires pour arracher la 8e place des playoffs.

Des playoffs que les Knicks sont assurés de disputer depuis mercredi soir, et la défaite des Celtics à Cleveland. Mais leur objectif n’est pas complètement atteint puisque Julius Randle et ses coéquipiers veulent l’avantage du terrain, et donc finir 4e. A la lutte avec les Hawks et le Heat pour cette place, New York a attendu le quatrième quart-temps pour renverser le cours du match, puisque les Spurs menaient de 17 points à moins de quatre minutes de la fin du 3e quart-temps (75-58). La faute à Dejounte Murray et DeMar DeRozan qui agressent en permanence la défense, mais aussi à Lonnie Walker IV adroit de loin.

Un 21-2 qui fait très mal

Mais New York va se reprendre, et c’est RJ Barrett qui sort le grand jeu. Le Canadien inscrit 11 points en trois minutes, et les Knicks terminent le quart-temps sur un 15-2 pour attaquer le dernier quart-temps avec seulement quatre points de retard (77-73). New York a retrouvé de l’allant, et c’est Alec Burks qui punit désormais San Antonio avec un 3-points dans le corner. On est sur un 21-2, et les Knicks sont devant (79-77). Barrett continue son festival, puis Randle l’imite à 3-points, et New York prend deux possessions d’avance (87-83).

Maladroits de loin, les Spurs attaquent le cercle, et quand Murray et DeRozan recollent au score, c’est encore Burks et Randle qui redonnent de l’air aux Knicks. Le « money-time » est superbe, et Keldon Johnson ramène les Spurs à une unité sur un and-1 à 10 secondes de la fin (98-97). Dix secondes qui vont durer cinq minutes… et les bras de Barrett et de Burks ne tremblent pas aux lancers-francs pour permettre aux Knicks de s’imposer 102-98. Une vraie répétition avant les playoffs.