En contrôle, les Clippers accélèrent après la mi-temps pour dominer les Hornets

Dans le premier quart-temps, les débats sont d’abord équilibrés, entre deux équipes maladroites. D’un côté, les Hornets martèlent la peinture californienne, sous l’impulsion de LaMelo Ball et Bismack Biyombo. De l’autre, les Clippers font comme souvent preuve d’une redoutable réussite à 3-points, avec Paul George et Marcus Morris (14-13). Menés d’une main de maître par le maestro Kawhi Leonard, les joueurs de Los Angeles prennent ensuite la mesure de Charlotte grâce à leur « second-unit ». Les paniers à 3-points continuent de pleuvoir, offrant une avance confortable aux visiteurs après douze minutes (31-23).

Dans le deuxième quart-temps, malgré le bel apport de Reggie Jackson, les Clippers voient les Hornets revenir à hauteur. Moins adroits à 3-points, ils décident de se rapprocher du cercle en s’appuyant sur Ivica Zubac, mais ils accusent tout de même le coup face au réveil de LaMelo Ball, précis à 3-points et dont l’association avec Bismack Biyombo profite à son équipe (36-36). Et si le retour de Kawhi Leonard remet, certes, un peu d’ordre dans la maison californienne, Charlotte joue désormais en confiance relâché, pouvant surtout compter sur un Terry Rozier tranchant. Los Angeles se retrouve ainsi mené à la mi-temps (47-44).

Tel un diesel, les Clippers trouvent leur vitesse de croisière après la pause

Au retour des vestiaires, le rythme s’accélère et les adresses explosent. Chaque équipe reproduit ce qui fonctionne pour elle, avec des Hornets dominateurs dans la raquette et des Clippers bouillants à 3-points. Pendant que LaMelo Ball se régale au scoring et dans la distribution, permettant à Jalen McDaniels de briller, le duo Kawhi Leonard – Paul George lui répond, tirant toute son équipe vers le haut (65-65). Auteur d’un quart-temps presque parfait au shoot (13/15 aux tirs !), Los Angeles prend ensuite les commandes à douze minutes de la fin, dans le sillage d’un Reggie Jackson toujours aussi précieux en sortie de banc (84-77).

Dans le dernier acte, obligés de composer avec leur panne d’adresse et l’insolence à 3-points de leurs adversaires, parmi lesquels Rajon Rondo, les Hornets lâchent prise et se retrouvent rapidement menés d’une vingtaine de points. En face, les Clippers déroulent collectivement, en attaque comme en défense (100-79). Et sans trop de surprise, Los Angeles fait ensuite jouer son expérience pour valider tranquillement sa victoire dans les dernières minutes (113-90). Un gros coup d’accélérateur en seconde période a ainsi permis aux hommes de Tyronn Lue de l’emporter à Charlotte, encore trop juste contre un cador.

Côté Clippers, cinq joueurs dépassent la barre des 10 unités avec, entre autres, Paul George (20 points, 10 rebonds, 6 passes), Reggie Jackson (19 points) ou encore Kawhi Leonard (16 points, 9 passes). Chez les Hornets, c’est principalement LaMelo Ball (18 points, 6 rebonds, 7 passes) qui a été le plus en vue, manquant cruellement de soutien pour résister au collectif californien, qui monte véritablement en puissance à l’approche des playoffs.