Les Nuggets démarrent fort, et grand ! Michael Porter Jr laissé au repos, Mike Malone décide de tester le « tall ball » avec JaVale McGee titulaire, aux côtés de Nikola Jokic dans la raquette, mais aussi Aaron Gordon à l’aile, tandis que Campazzo et Rivers s’occupent des lignes arrières. Un cinq inédit qui s’impose d’entrée avec deux rebonds offensifs pour le premier panier du match. Denver mène la danse en premier quart mais Minnesota n’est pas loin.

Karl-Anthony Towns envoie une passe laser pour Jarred Vanderbilt qui dunke. Les Wolves sont à niveau, à 20 partout. Mais Nikola Jokic en met une dernière couche pour finir le premier quart. Avec 16 points dans la période, le pivot serbe domine les débats, et offre un +9 à son équipe (35-26).

Les remplaçants de Minny parviennent à se rapprocher avant que Denver ne remette un coup d’accélérateur. Le trio composé de Markus Howard – Paul Millsap – Vlatko Cancar apporte 17 des 28 points des Nuggets en 2e quart, dont 8 pour le seul Howard.

En face, D’Angelo Russell frappe de loin, et réussit en fait un 4/4 pour 12 points en moins de 10 minutes, mais les Wolves n’arrivent pas à recoller. Denver mène de 11 longueurs à la pause (63-52).

Un troisième quart sans lendemain

Discret à 7 points en première mi-temps, Anthony Edwards semble prêt à accélérer les choses au retour des vestiaires. Minnesota se rapproche avec un 3-points de Towns mais Jokic veille au grain. Les Nuggets reprennent leurs aises avec Jokic qui s’impose d’une petite claquette au rebond offensif. Mais Edwards revient à la charge et il n’y a plus que -5 !

Campazzo sert alors parfaitement McGee pour un gros dunk. Denver reprend un avantage au-dessus de la dizaine, qui fond à nouveau en fin de période, derrière un 3-points d’Edwards, mais aussi un énorme dunk main droite ! Ce dernier inscrit 18 points, sur les 37 de Minny qui n’est plus qu’à 3 points de Denver (92-89).

Mais les Nuggets ne paniquent pas et assènent un 12-5 pour repartir sereinement en dernier quart. Campazzo et Howard frappent à 3-points et Jokic y va d’une action à 3-points, plus la faute de Towns qui ne sait plus quoi faire pour ralentir le favori au titre de MVP.

Naz Reid essaie bien de remettre les Wolves dans le bon sens, mais Minny manque d’essence. Reid inscrit 7 des 14 points de son équipe en dernier quart, avec une adresse en chute libre. Après leur très bon troisième quart à 7/12 à 3-points, les Wolves finissent sans gloire à 1/11 derrière l’arc en quatrième et même 4/16 au général. Denver s’impose sans trembler (114-103).