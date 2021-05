Malgré une saison désastreuse, Tilman Fertitta reste optimiste pour l’avenir de ses Rockets

Après huit qualifications consécutives en playoffs, lors de l’ère James Harden, les Rockets vont finir bon derniers de la classe dans la conférence Ouest, les conséquences du départ rocambolesque de « The Beard ».

Ayant débuté la saison avec leur superstar qui boude et snobe le camp d’entraînement, les Rockets ont ensuite connu une hécatombe de blessures, avec notamment John Wall (genou et ischio-jambiers), Eric Gordon (aine) et leur nouvelle star, Christian Wood (cheville)… Après ça, Houston a perdu vingt matchs de suite, un record de franchise, au cours d’une bien vilaine période marquée par seulement 5 victoires en 48 matchs !

« Je n’aurais jamais pensé que j’aurais pu me sentir aussi bien après avoir gagné seulement seize matchs », avoue Tilman Fertitta sur ESPN. « Je n’aurais jamais pensé me sentir aussi bien alors que je déteste perdre. Mais quand je vois tous nos choix de Draft à l’avenir, je suis juste content. Je sais que c’est inhabituel de se sentir aussi bien avec son coach et son GM mais c’est pourtant le cas. »

Contrepartie de l’échange avec Brooklyn, mais aussi celui de Russell Westbrook avant (avec Washington), et celui de PJ Tucker après (avec Milwaukee), les Rockets ont effectivement récupéré un beau paquet de choix de Draft à venir, dont sept au premier tour sur les cinq ou six ans à venir.

« Ce sera peut-être en 2027 qu’on obtiendra un choix de Draft dans le Top 5 qui sera notre prochaine superstar. On n’en sait rien, mais tout notre staff a montré qu’ils étaient prêts à prendre les bonnes décisions, et je suis fier d’eux. Je suis fier de nos employés dans les bureaux mais aussi de Silas, parce qu’ils ont continué de faire les bons choix. »

« C’est difficile de croire qu’on était à 11-10 avant que toutes ces blessures nous tombent dessus »

Évidemment décevante, voire troublante, la chute libre des Rockets entre la saison passée et celle-ci ne doit cependant pas cacher le travail réalisé par Stephen Silas dans la tempête.

Pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal, l’éternel assistant, notamment du côté de Charlotte, a connu des débuts particulièrement compliqués, dans un contexte extrêmement difficile, mais il s’en voit récompensé, du moins en interne, par les félicitations de son propriétaire.

« Silas a démontré qu’il était largement capable de faire progresser ces gars, et il a dû faire face à des problèmes sans précédent : il a eu 29 joueurs différents à préparer pour jouer des minutes importantes. Toutes ces blessures qui sont arrivées cette année, ça n’arrivera plus jamais. C’est difficile de croire qu’on était à 11-10 avant que toutes ces blessures nous tombent dessus. Je pense qu’il a géré ça comme un chef, c’était difficile pour tout le monde. »

Confiant en son coaching staff, Tilman Fertitta l’est aussi avec ses décideurs du « front office ». Le GM, Rafael Stone, lui aussi débutant dans ce rôle, a donné satisfaction en réussissant à recycler un effectif rempli de joueurs mécontents en une rotation jeune et prometteuse, autour de Christian Wood donc, mais aussi et surtout des petits jeunes pleins d’avenir comme Kevin Porter Jr., Jae’Sean Tate ou encore Kenyon Martin Jr.

« Je peux vous dire que je vais être patient. Je sais que notre staff sait ce qu’il fait. On ne va pas prendre une décision stupide pour essayer d’atteindre les playoffs une fois alors qu’on veut se battre le titre dans quelques années. Je suis le chanceux qui est le responsable de l’équipe pour la ville de Houston et les millions de gens qui y vivent, et mon objectif est de me battre pour un titre aussi longtemps que possible. Mais quand vous vous battez pour ça quatre ou cinq ans de suite, quand on jette toutes ses forces dans la bataille, ce que je supportais totalement, c’est le genre de choses qui peut arriver. On doit être patient. On sera bien meilleur l’an prochain et on le sera encore l’année suivante et ainsi de suite. »