Kenyon Martin Jr, le minimaliste

C’est un peu la même histoire que pour Kevin Porter Jr. En allant chercher Kenyon Martin Jr. à Sacramento, après sa Draft au deuxième tour en 2020, contre du cash et un deuxième tour de Draft 2021, les Rockets ont tenté un pari.

Un coup de poker qui n’a rien donné en début de saison. Après quelques matches sans saveur en janvier (3.3 points de moyenne en sept rencontres), il a été envoyé en G-League pour s’épanouir sans pression, justement avec Kevin Porter Jr. Dix matches dans la « bulle » de la petite sœur de la NBA plus tard, le fils de Kenyon Martin est changé.

« Tout ceci m’a rendu le jeu plus facile, vraiment », confie-t-il au Houston Chronicle. « M’envoyer là-bas, ça m’a beaucoup aidé, sur le plan du spacing et des systèmes défensifs. Répéter les efforts en G-League et bosser mon jeu, cela m’a énormément apporté. »

Il avait retrouvé la NBA avec efficacité (13.8 points par match sur cinq parties en mars) avant d’être plus discret. Dernièrement, le rookie a de nouveau retrouvé des couleurs car Stephen Silas lui offre plus de temps de jeu pour se montrer puisque les Rockets n’ont plus rien à jouer depuis longtemps.

« Maintenant qu’il a de grosses minutes, il a aussi plus d’opportunités », résume le coach. « Offensivement, on peut l’utiliser avec des écrans ou en transitions pour conclure. Et occasionnellement à 3-pts. »

« Je sais sur quoi je dois bosser : devenir plus régulier au shoot et plus à l’aise avec la balle »

Sur les cinq derniers matches, Kenyon Martin Jr. compile 13.4 points à 54% de réussite au shoot et 5.4 rebonds de moyenne en 30 minutes. Comme son père avant lui, le joueur de Houston est un opportuniste près du cercle, un joueur qui n’a pas besoin d’avoir beaucoup le ballon en main pour briller et marquer. La preuve : sur 63% des shoots qu’il prend, l’ailier fort sous-dimensionné (il ne mesure que 1m98, contre 2m06 pour son père) ne pose même pas un dribble !

« La prochaine étape pour lui, c’est d’attraper la balle sur l’aile et de poser quelques dribbles pour finir ou trouver un coéquipier », estime Stephen Silas. « Ou s’il développe son shoot de loin, attaquer ensuite le cercle avec un dribble. On va travailler avec lui sur ces choses-là cet été. »

Le rookie de 20 ans reste donc un joueur brut, qui a besoin de prendre du volume et d’être plus polyvalent offensivement afin de devenir plus dangereux, afin d’éviter d’attendre toujours que les opportunités s’ouvrent devant lui. Son shoot de loin a lui aussi besoin d’être corrigé, car il ne pointe qu’à 29% de réussite derrière l’arc.

« Je dois être en mode attaque », confirme-t-il. « Je sais qu’en allant vers le cercle, les défenses vont devoir aider et ça va permettre à mes coéquipiers d’obtenir des shoots ouverts. Je vois ces espaces lors des séances vidéos et je vois que j’aurais pu faire plus ou mieux. Je sais sur quoi je dois bosser : devenir plus régulier au shoot et plus à l’aise avec la balle. »