La bonne prise de Tate

Après avoir été surpris par le Thunder, sans John Wall, les Rockets ont remis les points sur les i, hier soir à Memphis, avec John Wall à la manœuvre.

Mais un autre joueur de Houston s’est également mis en lumière dans ce succès important face à un rival dans la course aux playoffs, Jae’Sean Tate. Le rookie, en provenance d’Australie, a signé son meilleur match en carrière avec 19 points, 7 rebonds, plus 2 passes, 2 contres et 1 interception.

De la Belgique à un cinq majeur NBA en moins de deux ans

Rookie non drafté en 2018 à sa sortie d’Ohio State, Jae’Sean Tate a dû s’exiler en Belgique (à Anvers) puis en Australie (à Sydney), où il évoluait la saison passée avec LaMelo Ball ou encore RJ Hampton. Avec 16 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne pour les Kings, il a même fini dans le meilleur cinq de la ligue australienne.

De quoi se faire remarquer par les scouts NBA.

« C’est encore assez surréaliste pour moi », confiait-il hier soir après sa performance. « Je jouais encore en Belgique pour un essai il y a deux ans, et maintenant, je suis titulaire en NBA. Mais je veux juste gagner des matchs. C’est super pour moi de pouvoir avoir cette opportunité, de jouer et de me montrer. Je profite à fond de cette saison et de cette équipe. Je pense qu’on a encore beaucoup de choses à prouver. »

Ayant eu maille à partir avec James Harden, qui aurait, à l’entraînement, lancé un ballon dans sa direction, Jae’Sean Tate est un dur à cuire. Un garçon qui a déjà vécu plusieurs vies, outre ses piges belge et australienne.

Avant d’entamer sa carrière de basketteur, le natif de l’Ohio avait connu un terrible drame familial : le meurtre de sa mère, Cori Key, par son petit ami de l’époque, en juillet 2004. Jae’Sean Tate n’avait alors que 9 ans… Alors élevé par son père, un ancien d’Ohio State lui aussi, il a mis du temps à s’en remettre.

Pendant quatre ans à la fac, il a pu se remettre la tête à l’endroit, peaufinant son éducation alors que la mode est bien souvent au « one and done » de nos jours. Arrivé sur la pointe des pieds en NBA, il s’est fait sa place dans le cinq majeur des Rockets par son implication défensive de tous les instants et son opportunisme offensif. « Il a écouté les vétérans et donc ses tirs à 3-points nous conviennent », souffle ainsi John Wall.

« La défaite face à OKC a été un bon électrochoc pour nous », confirme Jae’Sean Tate. « On s’est fait sauter dessus dès le début du match, et on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas être une équipe qui arrive en marchant en début de match. On doit être prêt dès l’entre-deux. »

Un intérieur NBA d’1m93

Habitué à jouer pivot chez les Buckeyes, avec D’Angelo Russell à la mène, Jae’Sean Tate (1m93 pour 104kg) est très souvent utilisé par Stephen Silas comme intérieur de petite taille, à la Draymond Green. Suffisamment costaud pour tenir face à des joueurs plus lourds et plus grands, il peut également tenir en rapidité face aux extérieurs.

Hier soir, il s’est frotté à Ja Morant qui s’y est piqué…

« J’apprécie de défendre chaque soir face aux meilleurs joueurs de la Ligue. Ja fait clairement partie de cette classe de grands joueurs. Je suis content de pouvoir me confronter à ce type de joueurs. C’est pour ça qu’on joue. »

Avec la blessure tout fraîche de Christian Wood, le jeune Tate pourrait bien avoir plus de responsabilités encore. Il pourrait bien, pour le coup, avoir à jouer intérieur à plein temps. Ce qu’il peut faire sans souci grâce à sa force et son sens du placement, lui qui est souvent dans le rôle du poseur d’écran sur le pick-and-roll.

« Ça a toujours été mon jeu depuis que je suis tout petit. J’ai toujours été plus petit que les autres mais j’aime jouer à l’intérieur et utiliser mon toucher près du cercle. John (Wall), Gordy (Eric Gordon) et les autres gars m’ont trouvé dans les bonnes positions sur les sorties rapides d’écran ou pour finir les systèmes. »

Avec 9 points, 5 rebonds et presque 2 passes de moyenne chez les Rockets, Jae’Sean Tate se présente comme un outsider qui part de très loin, mais qui pourrait, comme Kendrick Nunn avant lui, bien figurer dans le vote du meilleur débutant de l’année. Une possibilité qu’il balaye d’un revers de la main.

« Je n’y pense même pas. J’essaie simplement d’aller jouer chaque jour, de donner le meilleur de moi-même et de contrôler ce que je peux contrôler. »