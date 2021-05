Fin de saison régulière pour Donovan Mitchell

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et c’est désormais officiel : Donovan Mitchell ne finira pas la saison régulière et manquera ainsi les trois dernières rencontres du Jazz.

L’arrière souffre d’une entorse à la cheville gauche depuis le 16 avril et la franchise ne veut prendre aucun risque. C’est pourquoi le All-Star va rester à Salt Lake City et ne pas accompagner ses coéquipiers pour leur dernier « road trip » à Oklahoma City et Sacramento, après la réception des Blazers (sans Mike Conley également) mercredi.

Donovan Mitchell, auteur de sa meilleure saison en carrière avec 26.4 points et 5.2 passes décisives de moyenne, sera à nouveau examiné avant le premier tour des playoffs.