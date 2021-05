Pas de Donovan Mitchell avant les playoffs ?

Blessé depuis la mi-avril, Donovan Mitchell n’est toujours pas remis de son entorse à la cheville droite contractée face aux Pacers. Suite aux examens passés vendredi, ESPN nous apprend que Utah a jugé bon de ne pas l’autoriser à rejouer la semaine prochaine, même si d’après le staff médical, l’arrière continue de progresser dans sa rééducation.

Réévalué dans une semaine, Donovan Mitchell ne devrait donc effectuer son retour qu’au coup d’envoi des playoffs, après environ un mois d’absence.

Ce n’est évidemment pas idéal pour lui de reprendre directement par les playoffs, mais d’autres franchises ont le même problème actuellement, comme les Nets avec James Harden ou les Lakers avec LeBron James.

Ceci dit, on comprend la volonté du Jazz de ne prendre aucun risque avec son meilleur marqueur, surtout que la franchise peut s’appuyer sur une excellente défense pour continuer à gagner des matchs et sur le duo Jordan Clarkson – Bojan Bogdanovic, une fois de plus étincelant lors de la victoire face aux Nuggets.