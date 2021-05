À Utah, un duo peut en cacher un autre

Victorieux pour la deuxième fois en deux matchs contre les Spurs, Utah a repris sa place sur le trône de la conférence Ouest suite à la défaite de Phoenix, malgré deux titulaires blessés. En effet, depuis trois matchs, Mike Conley a rejoint Donovan Mitchell à l’infirmerie en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Mais Quin Snyder peut compter sur un autre duo, Jordan Clarkson et Bojan Bogdanovic ayant élevé leur niveau.

Un regain d’adresse pour Bojan Bogdanovic

Concernant l’ancien Pacer, c’est au niveau du shoot que la progression est la plus remarquable. Irrégulier dans ce domaine au début de la saison, Bojan Bogdanovic connait ainsi un gros regain d’adresse puisqu’il tourne quasiment en 55/40/90 (il n’est qu’à 89% au lancer…), pour 26 points de moyenne, sur les cinq derniers matchs. Face aux Spurs, le Croate a quasiment été parfait, avec 24 points à 10/13 au shoot dont 3/4 de loin.

En pleine confiance, le shooteur a logiquement pris du galon sans deux des trois meilleurs scoreurs de l’équipe. « Notre rythme est bon en ce moment » juge-t-il sur le site officiel du Jazz. « Nous devions trouver des solutions pour jouer sans Donovan (Mitchell) et Mike (Conley). Nous essayons de jouer plus vite mais nous avons besoin de ces deux-là pour retrouver notre rythme. Ce sont deux des joueurs les plus importants pour notre équipe. »

Jordan Clarkson davantage ciblé par les défenses

À côté de lui, Jordan Clarkson n’a pas été en reste sur cette rencontre. Le candidat au titre de meilleur sixième homme de l’année a terminé meilleur marqueur avec 30 unités et seulement 4 tirs manqués (12/16). Un total de points qu’il atteint ou dépasse pour la troisième fois cette saison.

« Quand vous voyez vos shoots rentrer dès le début et que le match se déroule sur un bon rythme, vous ressentez de très bonnes sensations et j’étais très bien dans ce match » confie-t-il.

Plus ciblé par les défenses adverses, Jordan Clarkson rencontrait quelques difficultés avec son tir. L’ancien Laker ne convertissait ainsi que 24% de ses tentatives à 3-points (10/41) sur les cinq derniers matchs, avant le dernier match face aux Spurs. Une méforme qui ne l’inquiétait pas plus que ça. « C’est un peu différent avec les absences de Mitchell et Conley. Je dois créer du jeu, les défenses s’adaptent mais je ne regarde pas ce genre de stats. J’essaye juste de peser sur le match et de faire ce que je peux. Je me bats et je prends les shoots qui se présentent. Quand ça tombe dedans, c’est très bien, mais je suis toujours confiant. Je vais toujours les prendre. »

Avec encore six matchs à disputer, Utah peut voyager sereinement avec cette doublette de scoreurs au relais, ce qui profite à Donovan Mitchell et à Mike Conley qui n’ont pas à précipiter leur retour.