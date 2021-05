Un Bojan Bogdanovic en feu (48 points) illumine un magnifique Utah – Denver

La rencontre débute sur un rythme effréné et les deux défenses sont dépassées. À ce petit jeu, c’est la paire Michael Porter Jr – Aaron Gordon qui brille sur les caviars de Nikola Jokic et Denver prend 11 points d’avance (24-13). Bojan Bogdanovic marque 12 points et réveille le Jazz mais c’est l’entrée de Jordan Clarkson qui change la physionomie du match.

Le candidat au trophée de meilleur sixième de l’année plante trois tirs primés pour mettre les deux équipes dos à dos (33-33). Après douze minutes, les deux équipes sont à plus de 66% de réussite et les Nuggets possèdent une courte avance (41-40).

Porter Jr et Bogdanovic se tirent la bourre

Si Rudy Gobert parvient à contenir Nikola Jokic, du moins au niveau du scoring, la défense du Jazz n’a aucune réponse pour Porter Jr. Bouillant depuis la blessure de Jamaly Murray, l’ailier continue son festival pour redonner neuf points d’avance à son équipe (58-49). La défense de Denver a toutefois elle aussi un problème en la personne de Bogdanovic.

À l’instar de son vis-à-vis, l’ailier du Jazz enfile les tirs de loin, attaque le cercle, et il fait ce qu’il veut dans ce quart-temps pour garder le Jazz en embuscade (65-64). Il finit la mi-temps avec 25 points à 10 sur 12 aux tirs alors que Porter Jr compte 21 points à 7 sur 1o pour permettre aux Nuggets de garder les commandes (73-69).

Utah passe à l’attaque

Si Michael Porter Jr ralentit pour débuter la deuxième mi-temps, Bogdanovic est lui sur un nuage et il donne l’avantage au Jazz (78-77). C’est le moment choisi par Nikola Jokic pour prendre ses responsabilités. Malgré la bonne défense de Gobert, le Serbe se montre plus agressif pour répondre à la démonstration de l’autre natif des Balkans. Les deux équipes se répondent alors coup pour coup dans un troisième quart-temps d’une intensité digne d’un match de playoffs. Austin Rivers et Joe Ingles se mêlent à la fête en échangeant les tirs de loin, et à douze minutes de la fin, tout reste à faire (99-98).

Le momentum du match commence alors à pencher du côté d’Utah. Un tir à mi-distance osé de JaVale McGee suivi de cinq points de suite de Georges Niang donnent 4 points d’avance au Jazz et Mike Malone demande tout de suite un temps-mort. Malgré un nouveau bon passage d’Austin Rivers (18 points) et le retour des cadres côté Denver, un dunk de Rudy Gobert et trois nouveau tirs primés de Bojan Bogdanovic permettent à Utah de faire le break alors que les fans chantent « Bogey, Bogey » (114-106).

Rudy Gobert et Jordan Clarkson décisifs

Avec moins de cinq minutes à jouer, les Nuggets s’en remettent à Nikola Jokic. Le pivot marque à mi-distance, et offre un tir primé à Michael Porter Jr pour ramener Denver à -3. Alors que le vent semble de nouveau tourner, Rudy Gobert stoppe la série de son adversaire direct en contrant son sky hook avec autorité pour lancer une transition qui se termine sur un 3-points de Jordan Clarkson (117-111) !

Le Français ajoute alors quatre points de suite mais Paul Millsap et Austin Rivers tentent un baroud d’honneur et ils réduisent l’écart à trois unités avec 75 secondes au chrono (121-118). Il faut finalement un 3-points de Clarkson et un ballon perdu de Jokic pour sceller la magnifique victoire d’Utah qui confirme sa première place de la conférence Ouest !

Outre les 48 points du Croate, le Jazz a pu compter sur un Jordan Clarkson (21 points) de gala en sortie de banc alors que le duel entre le probable défenseur de l’année, Rudy Gobert (14 points, 9 rebonds, 2 contres), et le probable MVP, Nikola Jokic (24 points, 13 passes, 9 rebonds) a tenu toutes ses promesses. Prochaine manche en playoffs ?