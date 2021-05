Les Blazers écartent les Rockets grâce à un premier quart-temps record

Opposition de styles à Portland entre des Blazers qui veulent engranger les victoires et s’assurer leur 6e place, synonyme de qualification en playoffs sans « play-in », et des Rockets d’ores et déjà hors-jeu, et en plein tanking. Les hommes de Terry Stotts prennent logiquement l’avantage dès le premier quart.

Les tirs commencent à pleuvoir de partout, notamment de la part de CJ McCollum qui inscrit 17 des 37 premiers points de son équipe. C’est un premier quart très offensif de Portland qui finira à 50 points en 12 minutes – un record de franchise (avec un insensé 12/16 à 3-points – record NBA égalé), dont 21 pour McCollum (à 6/7 aux tirs dont 5/5 à 3-points). Norman Powell en ajoute 13 quand Lillard se contente de deux bombes à 3-points (50-33).

Houston est plus en réussite en deuxième quart. Les Rockets vont même remporter la période (30-29) grâce à Armoni Brooks qui rentre 9 points en sortie de banc et Kelly Olynyk qui provoque des fautes. Kenyon Martin Jr. nous gratifie d’un joli dunk. Mais l’écart est tel que Portland n’en a cure et arrive à la mi-temps à +16 (79-63).

Un succès facile pour la 400e de Terry Stotts

Après CJ McCollum à 26 points en première mi-temps, c’est Damian Lillard qui prend le contrôle des opérations au retour des vestiaires. Le meneur superstar va inscrire 20 points dans la période pour maintenir l’avantage des siens, alors que Houston remporte à nouveau la période (37-32).

Kenyon Martin Jr. ajoute 10 points à son total de 15 et Jae’Sean Tate approche du triple-double à 10 points, 8 passes et 7 rebonds avant le dernier quart. En tout état de cause, avec cinq joueurs à 10 points ou plus, dont 17 pour les « cadres » Olynyk et DJ Augustin, les Rockets restent en embuscade avant le dernier round (111-100).

Houston joue d’ailleurs crânement sa chance et revient à 6 points seulement en dernier quart mais Norman Powell en a vu assez. Il va décrocher un gros dunk main droite et il est bientôt imité par Derrick Jones Jr, main gauche lui, après une relance rapide. Portland a remis plus d’une dizaine de points d’écart et peut voguer sereinement vers la victoire (140-129). La 400e de Terry Stotts à la tête des Blazers.