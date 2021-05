Les Celtics partent de trop loin et perdent leur duel décisif face au Heat

Match décisif entre deux équipes en lutte pour la 6e place de la conférence Est, qui offre un ticket direct en playoffs. Sans Jaylen Brown, les Celtics savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur mais, comme (presque) toujours dans leurs matchs de l’après-midi, les hommes de Brad Stevens ne semblent pas réveillés.

Kendrick Nunn et Duncan Robinson lancent ainsi Miami, qui prend déjà dix points d’avance. Comme souvent, Jimmy Butler distribue le jeu en début de rencontre et le Heat a des objectifs clairs, notamment d’appuyer sur Kemba Walker à chaque « switch » avantageux. Ça fonctionne et l’avance passe déjà à +13 (36-23) après 12 minutes. Tyler Herro prend le relais de ses camarades et les choses empirent encore pour Boston en deuxième quart…

Une première mi-temps catastrophique de Boston

Trevor Ariza continue d’enfoncer Kemba Walker dès qu’il en a l’occasion, et c’est globalement toute la défense de Boston qui déraille, pour se retrouver à 26 points (79-53) à la mi-temps !

Malgré les 13 points de Jayson Tatum et Marcus Smart à la pause, Boston est ainsi totalement submergé avec cinq joueurs du Heat à plus de 11 points : Trevor Ariza (17), Duncan Robinson (13), Kendrick Nunn (12), Tyler Herro (12) et Bam Adebayo (11). Jimmy Butler (4) n’a lui pris qu’un shoot mais déjà distribué 7 passes décisives.

C’est la 2e meilleure première mi-temps de l’histoire du Heat, et la 2e pire de l’histoire de Boston (à égalité), et même la pire à domicile. C’est dire les problèmes défensifs pour Brad Stevens…

Evan Fournier tente de réveiller les Celtics

Heureusement pour lui, Evan Fournier va quasiment à lui seul relancer Boston au retour des vestiaires. Le Français multiplie les réussites et avec 14 points dans le seul troisième quart-temps, il commence à donner quelques frayeurs à Miami. Jimmy Butler tente de mettre le ballon sous le bras pour calmer tout le monde, et un bon passage de Dewayne Dedmon, bien servi par Goran Dragic, redonne de l’air au Heat (105-84) après trois quart-temps.

Brad Stevens tente de redonner du rythme à la rencontre avec un trio miniature Kemba Walker – Payton Pritchard – Carson Edwards sur les lignes arrières et ça marche plutôt pas mal, avec également un bon Aaron Nesmith.

Les Celtics semblent carrément avoir repris le « momentum » et, sur un 3-points d’Evan Fournier, ils reviennent à -6 (118-112) à trois minutes de la fin ! Le TD Garden, qui avait commencé à siffler son équipe en première mi-temps, y croit de nouveau… sauf que Duncan Robinson n’a pas perdu son adresse du début de match, et Bam Adebayo réussit plusieurs actions décisives, avec un panier après un rebond offensif autoritaire puis un shoot en fin de possession. Les derniers paniers de Jayson Tatum et Kemba Walker n’y changeront rien : le Heat évite le hold-up (130-124) et sécurise quasiment sa 6e place, poussant Boston vers le « play-in ».