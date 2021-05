Stats & Highlights | Portland et Memphis ne tremblent pas

Maintenant que les Blazers ont doublé les Lakers, il s’agit d’être sérieux et de conserver cette 6e place. La première étape est une réussite puisque Portland a battu sans difficulté San Antonio.

Pour les Grizzlies, après ce succès contre Toronto, le « play-in » se rapproche, autant qu’il s’éloigne pour les Raptors, condamnés à espérer un miracle.

Toronto – Memphis : 99-109

Les Raptors continuent de se battre, mais ils sont trop courts à chaque fois. Malgré la maladresse, malgré un Pascal Siakam absent en troisième quart-temps car blessé à l’épaule et malgré un retard de 12 points, qui s’explique notamment par le bon match de Jaren Jackson Jr, Toronto va revenir.

Malachi Flynn et Gary Trent Jr. trouvent la cible derrière l’arc et les Canadiens se rapprochent à seulement une possession. Sauf que De’Anthony Melton enchaîne alors trois paniers primés en une minute et les Grizzlies l’emportent. Encore deux victoires et Memphis jouera le « play-in ».

Raptors / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 30 8/21 0/4 2/4 2 1 3 4 0 0 2 0 18 8 Y. Watanabe 25 4/8 3/5 0/0 0 4 4 0 3 1 0 0 11 12 K. Birch 26 4/11 0/1 2/3 2 4 6 4 2 1 2 1 10 12 M. Flynn 26 6/11 3/6 0/0 1 6 7 3 4 1 1 0 15 20 G. Trent Jr. 36 5/20 2/8 6/8 3 4 7 1 1 1 1 0 18 9 F. Gillespie 22 2/4 0/0 2/2 2 6 8 0 3 0 1 1 6 12 S. Johnson 13 0/2 0/2 0/2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -3 R. Hood 14 1/2 0/0 1/1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 4 D. Bembry 20 1/3 0/0 0/0 2 3 5 2 3 3 3 0 2 7 J. Harris 29 5/12 2/6 4/4 1 5 6 4 3 1 1 0 16 19 Total 36/94 10/32 17/24 13 33 46 18 21 10 11 2 99 Grizzlies / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Jackson Jr. 26 7/17 3/10 3/3 1 3 4 2 5 3 2 1 20 18 K. Anderson 31 4/9 2/6 6/8 0 5 5 5 3 0 2 0 16 17 D. Brooks 37 5/11 2/4 2/3 1 2 3 4 3 1 2 0 14 13 J. Valanciunas 36 9/15 0/1 0/0 5 16 21 1 5 1 2 4 18 37 J. Morant 37 3/7 0/1 6/8 3 4 7 6 0 1 5 0 12 15 B. Clarke 17 0/3 0/2 2/4 3 5 8 1 3 1 0 0 2 7 T. Jones 11 1/3 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 J. Konchar 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 D. Bane 22 4/9 2/6 0/0 1 2 3 3 0 0 2 2 10 11 D. Melton 19 5/10 5/10 0/0 0 2 2 2 1 0 2 0 15 12 Total 38/85 14/43 19/26 14 42 56 24 21 7 17 8 109

Portland – San Antonio : 124-102

L’absence de Carmelo Anthony n’a pas empêché les Blazers de dominer tranquillement les Spurs. L’écart s’est fait en première mi-temps avec les 3-pts de C.J. McCollum et Damian Lillard (21 points à la pause).

Le meneur enfonce tellement le clou en troisième quart-temps qu’il peut se reposer, comme Jusuf Nurkic, pendant tout le dernier quart-temps. L’écart montera même à 26 points dans les ultimes minutes, après une rencontre où Portland ne s’est jamais fait peur.