La soirée inoubliable de Russell Westbrook : le record égalé de triple-double et le contre de la victoire ! Avec un Bradley Beal qui inscrit 50 points sur une jambe et un Russell Westbrook (33 points, 19 rebonds et 15 passes) clutch et auteur de son 181e triple-double en carrière, Washington s’impose 133-132 face à une équipe d’Indiana qui a vendangé sa fin de match.